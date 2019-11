València donarà prioritat al vianant amb 'superblocs' en grups de carrers seguint el model de Barcelona

La ciutat de València optarà pels anomenats superblocs per a convertir en zona de vianants grups de carrers en els quals l'espai per als vianants guanyarà pes al cotxe. L'Ajuntament imitarà així el model de les superilles de Barcelona per a "repensar" el disseny urbà i els seus usos.

La primera d'aquestes àrees delimitada en tots els seus costats s'habilitarà en la intersecció entre el carrer Calixt III i Palleter, al costat de la Gran Via Fernando el Catòlic i en una zona pròxima al col·legi Jesús i María del districte de Extramurs.

Els usos d'aquest espai urbà per als vianants es decidiran amb un procés participatiu que se celebrarà entre el veïnat a principis de 2020, segons va informar el Consistori.

Així ho va anunciar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, després de visitar aquesta ubicació al costat de l'arquitecte i urbanista Daniel Mòdol, que va impulsar a Barcelona la creació d'aquests espais "per a l'ús i gaudi de la ciutadania".

En aquesta visita, la regidora va compartir amb l'arquitecte i urbanista català, que durant un temps "va repensar la ciutat des de la política com a regidor d'Espai Urbà, la inquietud de recuperar i pacificar els carrers per al veïnat".

Gómez va recordar que el Govern del Rialto ja treballa en el projecte de convertir València en una ciutat de places, "per a recuperar aquests espais en centres neuràlgics dels barris", i va explicar que "ara vol fer un pas més, incorporant els superblocs a aquest projecte".

"El nostre objectiu és que els carrers no siguen carrils sinó espais pacificats, que conformen un entorn segur i comunitari", va ressaltar la regidora que, així mateix va reiterar la seua aposta per una política urbanística "valenta i transgressora, dissenyada en benefici de l'interés general, amb un increment de les zones verdes, les àrees d'oci gratuït, els espais culturals o fins i tot iniciatives comercials".

Una experiència amb resultats

Per aquesta raó, va explicar, "ens hem fixat en aquest model que a Barcelona ha suposat un increment del 91% de les zones verdes, una reducció del trànsit, que ha passat de 2.218 a 932 cotxes diaris i un augment d’un 30% de l'ocupació comercial de plantes baixes".

De fet, tal com van compartir Gómez i Mòldol, el primer superbloc de la ciutat comtal compta ara amb 349 seients, una àrea de joc infantil de 2.483 metres quadrats, una zona de joc participatiu, més de 1.000 metres quadrats de carril bici, un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i fins i tot una "modesta" pista d'atletisme.

Espai accessible al costat de la Gran Via

A València, l'experiència pilot s'implantarà en el districte de Extramurs, en l'eixample de la intersecció entre els carrers Calixt III i Palleter, "un entorn que a més té un col·legi que el fa especialment interessant a l'hora d'establir usos per a l'espai o que confina amb la Gran Via, per la qual cosa permet compatibilitzar l'accés amb la recuperació del sòl per a omplir-lo de vida".

Després d'anunciar el lloc en el qual es projectarà el primer superbloc de València, l'edil va aclarir que la iniciativa es desenvoluparà amb la participació dels veïns i veïnes de la zona, amb un procés a principis de l'any 2020 per a decidir els usos de l'espai.