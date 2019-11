Paulina Rubio: "Mi trabajo es el eco de lo que mis fans quieren escuchar, ellos son los que mandan"

La cantante y coach de La Voz Paulina Rubio ha finalizado su Deseo Tour en Estados Unidos después de estar siete años sin realizar una gira debido a sus compromisos televisivos.

En septiembre recorrió Estados Unidos con Deseo Tour, ¿cómo ha sido la sensación de volver con esta gira? Me encanta hacer el tour, me encanta el poder hacer una premiere del nuevo concepto en general, donde he mezclado mi música de mucho tiempo atrás con nuevas canciones y arreglos diferentes. Mi banda y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos y tocando en directo es como mejor estamos.

Ha decido meter canciones de otros discos en este nuevo álbum, ¿las eligió por algo en especial? Bueno, he hecho todo un listado de canciones de diferentes países donde mis fans me mandan todo lo que quieren oír, realmente ellos son los que mandan. Mis plataformas son el eco de lo que ellos quieren escuchar de mí y me ha funcionado superbien en todos los territorios donde tocamos. Siempre convoco a todos mis fans a que me sugieran qué quieren escuchar y por qué no darles el gusto. El hecho de estar en el cuarto piso de edad no quiere decir que no tenga un catálogo envidiable, y eso es gracias a que empecé desde los 6 años. Esto me da la oportunidad de conectarme con muchas generaciones.

Su nueva canción Si supieran, que acumula más de 2 millones de visualizaciones, ha sido muy comentada tanto por la letra como por el videoclip. ¿Cómo nace esta canción? De la nada, de la realidad misma, del silencio absoluto. La compusimos tres personas de nacionalidades diferentes que hablábamos de la vida misma, de la simpleza. No es que yo sea de un género urbano, yo no creo en géneros, ni me pongo etiquetas ni me las quito. Pero el hecho de componer con ellos, que hacen mucho urbano, pues es una perfecta combinación de lo que vives en la vida real, en las calles.

En 2006, Ni una sola palabra se convirtió en triple disco platino en España considerándose, después de Y yo sigo aquí, el sencillo más importante y vendido de su carrera, ¿Qué supuso para usted formar parte del Top 10? Bueno, siempre es muy lindo el reconocimiento del público. Las listas y todo el eco es parte de estar en el gusto del público y no rigen lo que yo compongo. Yo lo hago de una forma muy espontánea y después se vuelven canciones. Unas canciones gustan más que otras, pero mi razón de vivir es, desde muy pequeña, la música. Mi filosofía es la música.

¿De todas sus canciones, con cual se quedaría?Y yo sigo aquí. También Lo haré por ti, porque cuando estoy bohemia me encanta esta.

¿Por algo en especial? Por Gardel, el tango y donde nació la canción, que fue en Argentina. Tengo un amor por ese país muy grande, he vivido algún tiempo en Argentina y eso es lo que me recuerda.

Paulina Rubio, durante la entrevista. Jorge Paris

Pasando a la parte mediática, hace unos meses te pudimos ver formando parte del equipo de La Voz y La Voz Senior España, talent que ya conocías tras ser coach de La Voz México. ¿Cómo ha sido la experiencia en España? Bueno, este año ha sido muy mágico. A mí me ha gustado pasar mucho tiempo aquí en España. Mis amigos son únicos, hicimos muy buenas migas. Desde la corteza ha sido un proceso muy divertido, también estar lejos de casa y estar con tus amigos que son tu familia... Me llevo lo mejor, este año ha sido muy importante para todos.

Durante el programa se pudo ver cómo su relación con Antonio Orozco y Pablo López era a base de bromas, ¿tiene alguna anécdota que no se haya visto delante de las cámaras? No puedo contar nada (risas). Todo está dicho entre líneas. Ha sido muy divertido, lo único que te puedo decir es que me quedo con todo lo lindo y hermoso del proyecto. El talento habla por sí solo, cada historia. Hacer La Voz Senior ha sido un regalo y he aprendido mucho de ellos. He absorbido mucho de cada proyecto y me llevo cosas muy hermosas.

Paulina rubio Cantante y compositora, 1971, Ciudad de México Fue miembro original del grupo pop Timbiriche. Es la única artista femenina en estar entre los 10 álbumes físicos más vendidos en toda la historia de México.

En cuanto al talent y las actuaciones, ¿le sorprendió alguna en especial? Son muy talentosos todos, me gustaba mucho cómo se iba armando el equipo de Orozco, su forma y su dedicación eran envidiables. En La Voz Senior fue mágico el tener la vitalidad de las historias que a veces no se podían realizar por el tipo de mundo que existía en ese momento. Me recordó mucho a mi abuela. Me movió esa fibra sensible de mí y eso fue un proyecto muy bonito.

¿Repetiría la experiencia de trabajar en otro talent aquí en España? Sí, definitivo. Soy una mujer que soy muy inquieta y trato de hacer proyectos por todo el mundo, ahora durante los dos próximos años voy a hacer conciertos por todo el mundo. Eso es un decreto y es una realidad. La próxima vez que me veas aquí me vas a ver en un concierto o presentado alguna canción.

¿Le queda algo pendiente en el ámbito profesional por hacer? Muchísimas cosas, un sinfín de proyectos que quiero realizar. Editar canciones, libros, un play de mi música, seguir haciendo televisión de talentos... muchas cosas que estoy haciendo relacionadas con la música.

Debido a la presión de la fama que existe, ¿alguna vez se ha planteado dejar su carrera musical? ¿Qué presión?, ¿la atmosférica? (risas) No, esta es mi limonada. Esto es mi vida, mi sueño y me siento muy realizada por poder seguir viviendo de la música, siempre fue mi sueño y ahora lo puedo lograr haciendo mis conciertos y todos estos proyectos.

Teniendo en cuenta el nombre de su álbum, ¿cuál es su deseo? Bueno, tengo muchos, son un sinfín de deseos. Pero ahora mismo... que la comida no engorde. Desde lo más surrealista hasta tomarme un carajillo cuando tengo frío.