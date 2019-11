Joan Baldoví donarà suport al preacord PSOE-Podem

El diputat electe de Més Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha celebrat el preacord de govern entre el PSOE i Unides Podem i ha promès que la seua coalició "sempre sumarà per un acord d'esquerres que atenga com toca les reivindicacions valencianes". "Ara toca concretar", ha recalcat.

També de Compromís, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha confiat que "siga un camí per a iniciar les converses i completar la majoria parlamentària que fa falta". Però ha urgit al fet que PSOE i Podem ho facen "mirant a les perifèries, als territoris i, sobretot, mirant als ulls de cada home, dona, xiquet o xiqueta que viu a la Comunitat Valenciana".

Després de la firma entre el president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, Baldoví ha celebrat que "un preacord progressista és una bona notícia" per als qui defenen la política útil. "Més Compromís sempre sumarem per un acord d'esquerres que atenga com toca les reivindicacions valencianes, ara toca concretar", ha afegit en un missatge en Twitter.

Oltra, en la mateixa línia, ha valorat en declaracions remeses als mitjans que "és una bona notícia que s'haja produït a només dos dies de les eleccions" del 10N, però ha recordat que "ara toca seguir caminant" per a sumar en el Congrés.

Això sí, ha reconegut que el PSOE i Podem "s'hagen mirat en espills com el de la Comunitat Valenciana", on l'acord del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) "va situar la seqüència per a pactar en un govern primer el 'què', després el 'com' i després el 'qui'".

Tres grans agendes

En aquest context, Oltra creu que "damunt de la taula hi ha tres grans agendes: la territorial, la de la lluita contra l'emergència climàtica i la social". En la primera, Compromís vol defendre "l'agenda valenciana" amb un sistema just de finançament autonòmic, la regularització del deute i les inversions corresponents en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que la Comunitat Valenciana necessita "com a aigua de maig".

En clau mediambiental, encara que "està bé organitzar cimeres climàtiques internacionals" com la de desembre a Madrid, ha posat l'accent que "el Govern té una gran agenda que afrontar" en àmbits com el port de València, les connexions de ferrocarril o les Rodalies de Castelló per a "vertebrar el territori de forma sostenible".

La tercera "gran agenda" que ha apuntat Oltra per al futur govern és la social, per a donar resposta a reptes com el finançament de la dependència. Ha recordat que la llei estableix que s'ha de sufragar al 50% entre l'Executiu central i les comunitats autònomes, quan "en el cas valencià només aporta el 12%".

En definitiva, "són temes que tenen a veure amb la vida real de la gent real que porta molts mesos esperant un govern", ha emfatitzat la coportaveu de Compromís.