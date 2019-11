José Vicente González anuncia que no es presentarà a la reelecció com a president de Fira València

González, que ha fet un repàs per la seua dilatada trajectòria, ha defès "orgullós" la seua gestió al capdavant de la institució firal durant els últims sis anys, un període en el qual el recinte ha passat de tindre un deute 9,3 milions d'euros (més de la mitat dels seus ingressos) a tindre més de 2,9 milions de beneficis en l'últim any i de 14 a 24 milions d'ingressos d'explotació.

Quan va accedir a la presidència de Fira València, la institució "queia a trossos" i "el primer va ser tancar la sagnia" econòmica que patia, ha recordat. Ara, a punt de tancar el 2019 amb expectatives de doblar els resultats positius previstos en els pressupostos, González ha valorat que "alguna cosa s'ha fet bé, el números parlen per si sols".

"La gestió ha funcionat, la Fira ha deixat de ser un problema i es paga els proveïdors i empleats en temps i això és conseqüència de l'extraordinari treball de l'equip humà de fira dirigit per Enrique Soto", ha valorat.

Així, en una trobada amb els mitjans, s'ha mostrat "orgullós" d'haver redreçat la part econòmica i de Fira València seguisca creixent, després d'una etapa en la qual ha recordat que va estar sotmesa a les "pressions" d'estar investigada primer per la Intervenció de la Generalitat, després per Fiscalia Anticorrupció i després en comissió d'investigació de les Corts, tant per les obres d'ampliació del recinte com la gestió d'una dècada en la qual ell no estava al capdavant.

Investigacions en la qual, ha assegurat, "sempre van col·laborar, arribant a entregar més de 15.000 folis de documentació", i que al final van quedar "en res".