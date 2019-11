Carriedo lamenta que los jóvenes no vean las "potencialidades" del sector construcción, que ha subido un 3,1% en CyL

También ha explicado que la imagen proyectada sobre el sector durante la crisis económica, ha hecho que muchos jóvenes "no hayan querido" incorporarse en los últimos años al mundo del empleo en el sector de la construcción.

El consejero ha hecho estas declaraciones durante la mañana del martes en su visita a Segovia, donde ha asistido a la clausura la jornada 'Industria de la Construcción' organizada por lasfundaciones AG Fitel y Fermín Carnero, donde también ha asistido el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano.

Fernández Carriedo ha señalado la "estigmatización" del sector durante los años de la crisis económica, ya que según la opinión del consejero se ha "culpado" a un sector de ser el "causante" de la crisis económica, cuando por el contrario más bien ha sido el "sufridor" y el "perjudicado" de la misma.

También ha detallado que los de la construcción fueron "los primeros empleos que se perdieron" y el aumento tan "importante" de tasa de paro que "no solo afectó en términos cuantitativos como actividad productiva, si no en términos cualitativos desde el punto de vista de la imagen del propio sector productivo, que ha hecho que muchos jóvenes no se hayan querido incorporar en los últimos años al mundo del empleo en el sector de la construcción", ha aseverado.

El consejero ha recordado que el paro "aumentó" un 30 por ciento durante la crisis, pero según ha explicado, desde que comenzó la recuperación del sector de la construcción en Castilla y León, se ha reducido la tasa de paro el 67 por ciento, una parte consecuencia del "incremento" de la actividad y otra parte es consecuencia de que "muchas personas abandonaron el sector para no volver y muchos jóvenes no están viendo en el sector las potencialidades que tiene", ha afirmado.

CIFRAS DEL SECTOR

Fernández Carriedo ha asegurado que hoy en día el crecimiento del sector de la construcción está "por encima" del crecimiento medio autonómico y en el último año ha sido del 3,1 por ciento entérminos de valor añadido bruto.

En cuanto a la licitación privada, los datos son "favorables", ha asegurado, con una tasa del 5,8 por ciento el año pasado en las nuevas licencias para viviendas privadas y para el uso de la vivienda yen este año, en los nueves primeros meses, la tasa de edificación ha sido cercana al 10 por ciento, lo que "acompaña" la licitación de obra pública que el año pasado creció en la comunidad un 35 porciento y fue "mucho más alto" en el caso de la licitación de obra pública de la propia Junta, un 55 por ciento.

"El sector que seguramente nunca llegará a ser lo que fue en términos de porcentajes del PIB", porque hoy en día es de aproximadamente el 6,7 por ciento y el 7,3 en términos de empleo, es decir aproximadamente unos 3.800 millones de euros de valor añadido bruto y aproximadamente unos 73.000 empleos. Pero aunque no llegue a ser lo que fue en el pasado "si que es un sector que está creciendo y tiene capacidad para crear y generar empleo y algún empleo que puede ser cualificado", ha explicado Fernández Carriedo.

También ha destacado la "reducida" tasa de paro, que es de "apenas algo más de 3.000 personas", pero ha recordado que en su día se "expulsó" a muchas personas de su mercado laboral y que en laactualidad no se están incorporando trabajadores jóvenes.

Además, ha comparado el tercer trimestre del año 2019, con el tercer trimestre del año 2014, en la provincia de Segovia, donde el número de ocupados en el sector ha aumentado en "4.100 personas" y la tasa de paro se ha reducido "sustancialmente", hasta el 8,5 por ciento.

Fernández Carriedo también ha explicado que a través de la lanzadera financiera, en el caso de Segovia, desde el año 2016 se han apoyado un total de 797 proyectos de inversión, con una inversión de ayuda financiera de préstamo por parte de la Junta, de "unos 153millones" en la provincia y que ha generado una inversión de "269 millones" de euros.

Por último ha calificado las cifras de "relevantes" y ha avisado de que existen dos caminos para el sector de la construcción, en la situación actual de "cierta desaceleración", con un camino "que nospuede llevar a profundizar en este riesgo de menor actividad productiva" y una segunda opción "que nos permitiría seguir manteniendo el crecimiento económico y el empleo".