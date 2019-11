Compromís y UP se quedan solos con su petición de un nuevo análisis ambiental de la ampliación del puerto de València

Ambos grupos han presentado en la Comisión de Obras Públicas una iniciativa que no ha contado con el respaldo del resto de grupos. El PSPV había planteado una enmienda que planteaba sustituir el texto original por la petición al Gobierno para que garantice "el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental en relación con la ampliación del puerto" y el PP otra reclamado la aceleración de las obras. Ninguna ha sido aceptada por Compromís y UP.

En concreto, estas dos formaciones pedían que ese análisis integral incluyera "todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas a la viabilidad económica de la ampliación, teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia climática y las exigencias de protección ambiental y territorial derivadas de la normativa vigente".

Justifican esa petición de nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en que la que existe data de 2007 y se pronunció de manera favorable al proyecto que se propuso en su momento. Ahora, agregan, hay "una modificación sustancial" del proyecto que "afecta a la ubicación de la terminal de contenedores, eliminación de un contradique, prolongar 500 metros el actual dique de abrigo, el cambio de localización del canal de acceso y de la zona de dragado".

Por ello, consideran que las consecuencias del proyecto de ampliación modificado "no han sido evaluadas ni son equiparables a las de la alternativa constructiva aprobada".

Además, según Compromís y UP, la APV ha explicado que la terminal de contenedores necesita para ser viable un acceso viario diferenciado por el norte y la DIA existente "no evalúa los impactos sobre la contaminación del aire y vinculados al tráfico rodado".

Por otra parte, indican que el contexto jurídico de protección y planificación territorial ha cambiado "sustancialmente" desde la aprobación de esa DIA, ya que se han aprobado la de Llei de l'Horta o el PAT de l'Horta o el Pativel, ni se había declarado la situación de emergencia climática, que debería tenerse en cuenta en el diseño de las políticas de transporte y territorio.

Estefanía Blanes (UP) ha señalado que el puerto es "esencial" para la economía valenciana y que su objetivo al pedir esta nueva DIA no es "ni entorpecer la actividad económica ni ganar tiempo", sino que se trata de aplicar el "principio de precaución" y que los técnicos evalúen un proyecto modificado y planteen las medidas necesarias para minimizar su impacto medioambiental. "Nos dirán que ya hay un estudio, nosotros consideramos que no: se basa en normativas ya obsoletas y hay una modificación sustancial del proyecto", ha dicho.

Desde Compromís, Papi Robles ha incidido en que esa DIA solo es válida para una tipología de modificación que no corresponde con la que ahora está sobre la mesa y ahora "la realidad ha cambiado mucho" con nueva legislación medioambiental que hay que tener en cuenta.

La socialista Mercedes Caballero ha considerado que la propuesta de sus socios en el Botànic II "no procede" tal y como se presenta porque la DIA está jurídicamente vigente y ha señalado que desde el PSPV defienden que la ampliación cumpla con toda la legislación medioambiental "de forma estricta" pero ha pedido que "ni se banalice ni se dramatice la ampliación", ya que se trata de una cuestión que debe abordarse desde un plano técnico.

En todo caso, ha abogado por la compatibilidad del crecimiento económico y la protección del medio ambiente y se ha mostrado convencida de que así será. También ha destacado el diálogo y debate social "propiciado desde la Generalitat y el Gobierno" y que el propio puerto está "comprometido" con su transformación ecológica.

El 'popular' Miguel Barrachina, por su parte, ha defendido la enmienda presentada por su grupo, en la que apuestan por que el Gobierno acelere las actuaciones para que se materialice la ampliación norte, que todas ellas "se lleven a cabo con el máximo respeto ambiental, conciliando la necesaria actividad económico-marítima de la costa con la vida de sus pobladores" y que los agentes públicos y privados sean atendidos por los promotores de la actuación.

"Valencia se merece un puerto que compita en igualdad", ha dicho, y no que los partidos del Consell "se peleen", lo que explica "el desplome inversor, ha dicho. "Es complicadísimo invertir en una tierra que no quiere que se invierta en ella misma", ha advertido, para agregar que no se puede ahora "resetear y partir de cero" de nuevo como se plantea.

La diputada de Cs Mamen Peris ha incidido en que si se requiere una nueva DIA lo tendrá que decir la propia legislación y ha lamentado que esta propuesta, "registrada en un marco electoral", no aporta "luz". Ha criticado que hay quienes "cuando algún proyecto no sale como quiere recurren a los informes ambientales", recordando el caso de Intu Mediterráneo.

Además, ha señalado que pedirán la comparecencia del presidente de la APV en la comisión para debatir sobre esta cuestión, petición a la que Vox ha manifestado su respaldo.

Desde esta formación, su síndica Ana Vega ha subrayado la "urgente" necesidad de ampliar el puerto y ha asegurado no entender la voluntad de paralizar esta cuestión "más allá de su voluntad de paralizar todo lo que huela a progreso, creación de empleo y progreso económico". "Les gusta hacer de todo un proceso asambleario, pero la ley se ha cumplido, ya cuenta con los informes exigidos", ha apuntado.