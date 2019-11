La Unidad de atención a la patología dual en Ibiza realiza desde junio 16 valoraciones

Dicha unidad, pionera en Baleares, cuenta con ocho plazas en el Hospital Can Misses de Ibiza, ha explicado durante el pleno la consellera.

El diputado de Ciudadanos Maxo Benalal se ha interesado por la previsión existente en Ibiza para la atención de personas con patologías duales por parte de la Conselleria de Salud.

Según ha declarado, las personas con estas patologías son "unas de las grandes olvidadas" y son pacientes "extremadamente delicados", con dificultades para acceder a los recursos públicos necesarios. "Las Pitiusas necesitan con urgencia de un centro de desintoxicación", ha añadido.

Por ahora, sólo Mallorca cuenta con este servicio que registra una "elevada demanda" y con "largas listas de espera", por lo que muchos pacientes desisten de recibir atención.

Gómez ha replicado asegurando que la exposición de Benalal se ha centrado en cuestiones "distintas" a lo que supone una unidad de patología dual y así, ha recordado que en Ibiza, desde junio, existe este servicio para atender a estos afectados.

"Los servicios de Can Misses no son suficientes porque no tienen las suficientes plazas y cuentan con listas de espera", ha añadido Benalal.

Gómez ha recordado que la atención a los pacientes de salud mental ha sido una reclamación de entidades de las Pitiusas y se ha trabajado "mucho" en este tema en la pasada legislatura. Asimismo, ha explicado que es un "objetivo prioritario" la elaboración del Plan Estratégico de Salud Mental.