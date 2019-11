Susi Carmelo le hizo la prueba del alcoholímetro a César Vicente (y dio "66") y fue vetada por Rosalía

Susi Caramelo, una de las reporteras del momento, cubrió este fin de semana la gala de LOS40 Music Awards para Las que faltaban, que lo emitió este domingo.

En ella, Caramelo habló con su particular estilo con los invitados que acudieron a la entrega de premios. En realidad, no con todos, ya que, tal y como contó ella misma, fue vetada por Rosalía, una de las estrellas del evento.

"La primera vez que me vetan y es catalana como yo", señaló la reportera, que para la ocasión se había puesto unas largas uñas en homenaje a la cantante de Con altura. "Enfócala a ella, así de lejos, porque a mí no me dejan acercarme", le dijo a su cámara.

La que sí habló -y se divirtió con ella- fue Edurne, que hasta cantó Pienso en tu mirá. Por su micrófono pasaron también Amaral, Estopa, Don Patricio y otros asistentes a la gala.

También César Vicente, el actor de Dolor y gloria que poco después se hizo viral por su entrega del premio junto a la también intérprete Ester Expósito. La reportera le pidió pasar por el alcoholímetro y él aceptó el reto. "Venga, que esto va a explotar", ya avisaba Vicente, cuyo resultado fue de "66", según Caramelo. El argumento del actor fue que el resultado era consecuencia del tequila.

Su compañero de profesión, el actor Miguel Bernardeau, también pasó la prueba, pero en su caso el resultado fue 0,0. "Es que yo soy muy poco de rock and roll, soy muy deportista", le comentó a la reportera.