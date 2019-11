Casero (PP) pide un voto "serio" y no "de enfado y de rabia" que no ha servido para resolver los problemas

20M EP

El cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Alberto Casero, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los ciudadanos para que acudan a las urnas para depositar un voto "serio", y no "de enfado y de rabia" que "no lleva a ningún resultado" y que no ha servido para solucionar los problemas del país.