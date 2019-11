Consultar el horóscopo de hoy: sábado 9 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 9 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ten un poco de paciencia con los amigos, porque a veces eres demasiado rápido para ellos y quieres hacerlo todo demasiado deprisa y surgen algunos inconvenientes por esos nervios que te llevan a ciertas discusiones o malas caras. Ten calma.

Tauro

Puede que sientas que algunas cosas de tu vida más íntima han cambiado y crees que no precisamente para mejor. Si es así y ya no te encuentras como te encontrabas antes, tendrás que analizar lo que puedes mejorar y qué es lo que está fallando en realidad.

Géminis

Este es el momento más oportuno de poner las cosas en claro en lo sentimental, pero también en otros aspectos de tu vida. No temas decir lo que sientes ni lo que piensas en voz alta a alguien de tu confianza que te puede ser de mucha ayuda.

Cáncer

Cada vez que intentas hablar con esa persona con la que has tenido una discusión, se te pone un muro emocional por delante y tienes miedo de volver a discutir. Si es así, pide ayuda a alguien que os conozca a los dos para que medie y se puedan solventar las cosas.

Leo

Las fuerzas mentales van a estar bastante equilibradas y eso te ayudará a ver la realidad. Dejarás de pensar en asuntos de trabajo que te rondan sin cesar por la cabeza y tendrás tiempo para disfrutar de aficiones o de charlar tranquilamente. Aprovecharás bien esos momentos.

Virgo

Algo de deporte o un largo paseo te sentará muy bien. Es importante que abandones esa actitud sedentaria que tantas veces te hace dejarte llevar por la pereza. Llevar una vida más sana no es algo que debas de dejar aparcado una y otra vez.

Libra

Andarás con cierto cansancio porque te has excedido en agotar tus fuerzas físicas y eso no te conviene. Valora que has consumido más energías de lo que piensas, así que hoy no debes aceptar ninguna invitación para salir por muy tentadora que sea.

Escorpio

No malgastes el tiempo en lamentarte por lo que podía haber sido y no es en un asunto familiar. Por la noche, una conversación con un amigo te vendrá de maravilla para aclarar las ideas. Te hará ver que todo sucede por algo y que sirve para mejorar muchas veces.

Sagitario

Recibirás noticias que harán cambiar de rumbo algunos proyectos de negocios que ya tenías muy meditados, aunque ahora deberás de enfocarlos tu solo, sin más ayudas ni socios. Pero no te queda más remedio que actuar con rapidez por tu propio interés.

Capricornio

Puedes llevarte un susto si pretendes tener ganancias rápidas y sin esfuerzo. No confíes en nadie en este sentido y menos en promesas de obtener dinero fácil. Lo mejor es que medites bien cada paso que das si está relacionado con lo material.

Acuario

El día estará muy distendido e incluso vas a tener la oportunidad de cambiar de escenario laboral, si tienes que trabajar, aunque sólo sea momentáneo. Esto te dará un respiro y volverás a realizar tus obligaciones con más ánimos. También habrá diversiones.

Piscis

No todo el mundo va a seguir tus impulsos y va a entender lo que quieres en este momento y eso puede que te lleve a una discusión con alguien a quien aprecias. Por la tarde estarás más calmado y con mucha actividad social. Relájate y no le des demasiadas vueltas.

