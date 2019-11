Cristina Morales, Martí Domínguez i Lirios Bou, guanyadors del I Premi Llibreries Valencianes

Cristina Morales, per l'obra 'Lectura fácil', Martí Domínguez, per 'L'esperit del temps', i Lirios Bou, per 'Ramir el boxeador', han sigut els guanyadors del I Premi Llibreries Valencianes del Gremi de Llibrers de València, en les categories de 'Millor llibre de literatura en castellà o traduït al castellà', 'Millor llibre de literatura en valencià o del nostre àmbit lingüístic' i 'Millor llibre de literatura infantil o juvenil', respectivament.

Així, Cristina Morales ha guanyat el Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura en castellà o traduït al castellà per la seua 'Lectura fácil' (Anagrama, 2018), una proposta literària "combativa que subverteix el llenguatge i el statu quo", destaca l'organització.

Morales és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i amb aquest títol ha sigut guardonada amb el Premi Herralde de Novel·la 2018 i amb el Premi Nacional de Narrativa 2019.

Per la seua banda, Martí Domínguez s'ha fet amb el Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura en valencià amb 'L'esperit del temps' (Proa, 2019), "un retrat veraç i documentat del programa nazi per a l'eugenèsia, i de la complicitat de la comunitat intel·lectual en aquesta política racial".

L'autor és professor de Periodisme en la Universitat de València i ha sigut guardonat amb el premi Nacional de Periodisme per la seua tasca com a director de la revista científica 'Mètode'.

Quant al Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura infantil o juvenil, ha recaigut en Lirios Jordà Bou, pel llibre 'Ramir el boxeador' (Andana, 2018), un àlbum il·lustrat que tracta sobre la importància de trencar amb determinats estereotips i la necessitat de trobar solucions enginyoses.

L'autora és llicenciada en Belles arts, es va especialitzar en il·lustració, i ha col·laborat amb diverses editorials de llibres de text i amb imatges per a contes i revistes infantils.

La primera edició dels Premis Llibreries Valencianes naix amb l'objectiu de reconéixer la qualitat literària d'alguns títols i afavorir la seua difusió mitjançant la promoció a les llibreries valencianes. Els guardons seran atorgats el dia 29 de novembre.