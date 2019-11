David Rees: "Lo peor de Youtube es el estigma que hay fuera de la plataforma"

A sus 24 años, atesora 1,64 millones de seguidores en Youtube, acaba de sacar su primer libro, El chico del ukelele (Nube de tinta), y prepara su primer disco para el año que viene. Si tienes niños cerca, seguro que conoces su casi himno De ellos aprendí, una canción hecha con frases de películas infantiles. David Rees también ha puesto banda sonora a la novela Eleanor & Park (Alfaguara) y saca desde 2014 mashups con los éxitos musicales de cada año, aunque no desvela si este habrá uno.

Para quien aún no le conozca, ¿Quién es David Rees?

David Rees es un cantante que comenzó a subir canciones a Internet hace cuatro años, y que ahora está empezando a desarrollar su música.

¿Qué supone para usted el lanzamiento de El chico del ukelele, su primer libro?

Es lo más emocionante que he hecho nunca, y también lo que más nervioso me ha puesto jamás, porque al fin es algo muy nuevo. No es como la música, que ya llevo sacando canciones varios años... es la primera vez que saco algo así y estoy muy contento y orgulloso con el resultado.

¿Por qué ha elegido la estructura de 10 microhistorias para el libro?

Quería compartir mis experiencias, mis aprendizajes y mi forma de ver la vida, y aunque escribo desde que soy un adolescente poemas, relatos y demás, hacer una novela se me quedaba grande. Entonces decidí que, si partimos de que una novela es como una película, que es más complicado, pues mejor hago una serie. Son minicuentos independientes que tienen su principio y su final, para explicar los 10 días más importantes de mi vida y lo que aprendí de ellos.

¿Todo lo que cuenta son experiencias personales?

Sí. Es un libro autobiográfico, pero también tiene ficción. En él hablo de mi amor, sexualidad, el bullying, mis inicios, mi inspiración, mi carrera... un poco de todo, pero hecho cuento: son cosas que he pasado, pero lo cambio por respeto a las personas que salen.

¿No le asusta mostrarse de esa manera?

No, es algo que creo que ya me sale solo. Compongo canciones vertiendo mis emociones y exponiéndome un montón desde hace años, y nunca me ha salido de manera forzada, sino que siento que estoy hecho para eso.

¿Se siente más cómodo con la literatura o con la música?

Con la música, porque llevo haciéndolo muchos años. Pero la verdad es que creo que en mi música hay mucha literatura. Estoy muy dedicado a las letras en mis canciones, no diría que por encima de la melodía, pero casi, cuando lo habitual es priorizar la melodía. La literatura sigue siendo una parte muy importante de la música, pero la música es lo que ha estado siempre dentro de mí.

El cantante y youtuber David Rees. Jorge París

¿Qué le parece lo mejor y lo peor de Youtube?

Lo mejor es lo que te permite hacer, la libertad que tienes a la hora de crear contenido y el altavoz que te da. Y creo que lo peor son las cosas externas, que a lo mejor por subir vídeos a Youtube te meten en un saco en el que realmente no quieres estar… lo peor es el estigma que hay fuera de la plataforma. ¿Hay algún estilo musical que no haría nunca? Nunca digas nunca, pero siento que no haría un estilo con el que no he trabajado y no me he culturizado antes si no lo he estudiado bien. No intentaría hacer una cosa que no controlo, siento mucho respeto hacia hacer las cosas bien.

¿Y algún estilo musical que no haya hecho aún y le gustaría probar?

El estilo con el que estoy haciendo estas canciones es muy nuevo, y es lo que quiero hacer. Si hay un estilo que quiero hacer lo voy a hacer, entonces lo iréis viendo. No es que yo diga "necesito hacer rap", sino que, directamente, si quiero lo hago.

Ha hecho colaboraciones con Bely Basarte, David Otero... ¿Con quién más le gustaría trabajar?

Mucha gente, admiro a tantas personas en el mundo musical y literario... por ejemplo a Sofía Ellar, Carlos Sadness o Florence and The Machine, pero están muy fuera de mi alcance.

¿Qué nos puede avanzar sobre su disco?

Saldrá el año que viene y contará estilos en mi línea: ukelele y letras muy cuidadas. Pero estilísticamente también estamos probando cosas nuevas, por ejemplo, la primera canción que sacamos era muy pop, muy sentimental... pero la siguiente, Brillante, era un reguetón, más moderno. La siguiente a lo mejor es algo más acústico. Hemos llevado el ukelele a los límites para no quedarnos estancados en un mismo sonido.

«No hay un techo, porque los que voy teniendo van subiendo cada vez más. En el mundo artístico, cuanto más consigues, más quieres»

Además de dedicarse a la música y ahora la literatura, es psicólogo. ¿Se ha planteado retomarlo en algún momento?

Sí, 100%. Ahora me dedico a la música, porque es lo que me hace más feliz, pero el día en el que esto cambie porque lo que me haga feliz sea la psicología me dedicaré a ello, y muy probablemente será en el ámbito educativo, ya que la educación y la orientación son lo que más me apasiona.

¿Qué sería para usted tocar techo?

Siento que no hay un techo, porque los techos que voy teniendo van subiendo cada vez más. Y creo que, sobre todo en el mundo artístico, cuantas más cosas consigues, más cosas quieres. Las ambiciones de hace unos años ya las he cumplido: he sacado un libro, también voy a sacar un disco… eso ya era mi techo. Ahora supongo que el techo es seguir haciendo cosas que me hagan feliz en el mundo artístico por siempre.

En todo su trabajo están muy presentes la infancia y la adolescencia. ¿Qué le diría a su yo de 14 años?

Supongo que le diría que no tenga prisa en conseguir las cosas y que no se preocupe por el momento en el que está. Al fin y al cabo, las cosas van a salir como tienen que salir siempre que pelees por ellas.