Feijóo pide acabar este domingo con la "pesadilla" de Sánchez y avisa de que el país "se ha parado"

"Este país se ha parado y, cuando un país se para, o reaccionamos o nos vamos al paro", ha advertido el también presidente de la Xunta en un acto del PP ofrecido en Santiago de Compostela y al que han asistido apoderados e interventores.

Feijóo ha hecho hincapié en que España "no aguanta más" con Sánchez al frente del Gobierno del Estado y ha pedido "no esperar a que el deterioro económico sea mayor". Así, se ha referido a problemas como los de las plantas de Aloca, los de los trabajadores de Fenosa en Meirama, los de los "camioneros que llevan la madera" de Ence para reivindicar que "Galicia merece un respeto".

"Las familias defienden su trabajo y nosotros defendemos a las familias", ha subrayado Feijóo, que ha pedido el voto al PP para que "haya un gobierno que gobierne" y para el que "su principal problema sean las familias españolas". "Que sepa distinguir entre politiquear y gestionar", ha señalado tras referirse a los dos últimos años como los de la "campaña más larga de la democracia".

"VESTUARIO DEL PP"

En el acto al que han asistido apoderados e interventores y al que Feijóo se ha referido como una "reunión en el vestuario del PP antes de la gran contienda democrática", el jefe de filas de los populares gallegos ha arengado a los suyos para "esto empiece a cambiar" el próximo domingo en cuanto "cierren la urnas".

A los presentes les ha pedido que "ni la estrategia del PSOE ni la campaña" les haga "olvidar" el motivo de la repetición electoral que, según ha indicado, es que "Pedro Sánchez sustituyó a un gobierno que creaba empleo y que aprobaba presupuestos" por otro que se apoya en "todos aquellos que llevan lazos amarillos".

"Estamos aquí porque (Sánchez) no quiso formar gobierno porque pensó que los españoles lo iban a premiar la cuarta vez que bloqueaba a España", ha expresado Feijóo, que ha considerado que "España necesita que Pedro Sánchez pierda para que la mayoría de los españoles ganen".

Asimismo, ha instado a los presentes a "no olvidar" el domingo la "inestabilidad" de los dos últimos años ni "el continuado menosprecio a Galicia y a los gallegos" por parte del Partido Socialista y de su candidato.

UNIDAD DEL VOTO

"No olvidemos que si volvemos a votar divididos se repetirá el resultado", ha avisado Feijóo. "Si votamos unidos esto cambiará", ha señalado para abogar por "una nueva etapa en España".

"Podemos y tenemos que lograr más diputados y senadores que Pedro Sánchez", ha asegurado el líder de los populares gallegos, que ha considerado que, para alcanzar este objetivo, los gallegos no pueden "picar el anzuelo" del PSOE. "Que no funcione su estrategia de darle protagonismo a otros partidos políticos a los que incluso lleva a la televisión pública para que cojan espacio", ha censurado.

Tras ello, ha dejado claro que "el único partido" que puede conseguir "escaños alternativos a un gobierno de Sánchez es el PP". "Si somos capaces de captar a la mayoría de los españoles que no quieren que vuelva a gobernar Sánchez con sus socios, entonces, gobernaremos", ha apuntado.

"Más que nunca, el PP es lo que es, lo que ha sido siempre y lo que seguirá siendo en el futuro. Por eso en el próximo domingo solo hay dos opciones, o Pedro Sánchez o el cambio político que representa el Partido Popular".

SÁNCHEZ, EL "RESPONSABLE" DE LA REPETICIÓN

En el acto, además, ha intervenido el presidente de los populares compostelanos, Borja Verea; el responsable provincial del PP, Diego Calgo; así como la 'número uno' del Partido Popular al Congreso por A Coruña, Marta González.

En su intervención, Marta González ha criticado que Sánchez "desde el primer día" decidiese ir a unas "nuevas elecciones". "Es el responsable", ha asegurado la candidata al Congreso, que ha instado al socialista a "que deje paso a otros". "Es lo que necesitamos para trabajar por Galicia y España", ha apuntado.

Además, se ha referido a Vox como aquellos que dan "más golpes encima de la mesa" y "gritan más". "Esos de los que estamos hablando, no tienen ninguna experiencia de gobierno, no saben qué hacer, da la impresión que ni se han leído la Constitución española", ha asegurado para advertir a "a todos aquellos que estén pensando en votar a esa gente" para que "no lo hagan". "Porque sería como echar el voto en la papelera o votar a Pedro Sánchez", ha argumentado.

"METE LA PATA"

Por su parte, el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha destacado que en los últimos días de campaña se está viendo a Sánchez "meter la pata" en referencia a sus declaraciones sobre la Fiscalía. Además, ha asegurado que incluso en los últimos días todos los organismos internacionales "están desmintiendo" lo que dicen los socialistas.

"Si unimos nuestro voto, ganamos las elecciones", ha señalado el dirigente popular, que ha criticado que el resto de formaciones solo busquen "intentar que se divida el voto del PP". "El trabajo de toda esta gente es que el próximo domingo unamos el voto", ha señalado.

El acto ha sido arrancado por el nuevo líder del PP de Santiago, Borja Verea, quien ha hecho un reconocimiento a todos aquellos interventores y apoderados que llevan varias décadas trabajando por el partido en la ciudad.