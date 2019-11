Belén Ro, sobre los colaboradores de 'Sálvame': "Son unos fascistas"

La colaboradora de Sálvame Belén Rodríguez ha discutido durante la tarde de este jueves con los colaboradores del espacio de Mediaset a raíz de una conversación sobre Gran Hermano VIP. Tanto es así que durante la trifulca la periodista ha dado una opinión que no ha gustado a sus compañeros: "En el fondo son unos fascistas", ha dicho.

Y es que la íntima de Kiko Hernández ha confesado lo que opina sobre el comportamiento de Antonio David Flores en el reality, donde protagonizó esta semana una tensa bronca con Alba Carrillo que supuso el principio de una guerra entre ambos.

En este sentido, los colaboradores de Sálvame han comentado la riña entre los concursantes, pero María Patiño no ha admitido la posición de Belén Ro, al considerar que esta no admite opiniones sobre el ex de Rocío Carrasco: "Aquí no se está hablando del concurso, se está hablando de amistades", le ha recriminado la presentadora de Socialité.

¿Creéis que Belén Ro no está juzgando solo el concurso de Antonio David si no que le juzga por prejuicios de fuera?#enevipgos



❤️Claro, Belén Ro lo odia y nunca hablará bien de él haga lo que haga

🔁Para nada, está analizando su concurso de manera imparcial — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 7, 2019

Por otro lado, la colaboradora ha dicho además que Rodríguez se ha dirigido a sus compañeros con una "actitud" con la que "no se puede trabajar": "A mí no me hace de menos nadie. Plantéate lo que te pasa", le ha recomendado Patiño. "No soportáis una opinión diferente. A mí Antonio David no me gusta y su concurso está siendo una mierda", le ha contestado entonces Rodríguez.

Belén Esteban y Kiko Hernández se han metido en el enfrentamiento para mediar entre las colaboradoras, lo que ha propiciado la valoración de la periodista hacia los presentes como "fascistas". A continuación, Chelo García-Cortés ha intervenido para decir que hay que dejar de utilizar esta calificación y, finalmente, el ambiente se ha suavizado en el plató, dándose pie a una nueva conversación.