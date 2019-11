Els contenidors de València s'agruparan en illes de reciclatge i informaran sobre quins residus depositar

Els contenidors de residus de la ciutat de València s'agruparan en illes de reciclatge que contindran, com a mínim, un depòsit de matèria orgànica (marró), un d'envasos i plàstic (groc) i un altre de la fracció resta no reciclable (encara que podrien ser dues), als quals s'unirà, en alguns casos, el blau de paper i cartó. L'Ajuntament de la ciutat aprofitarà l'extensió del contenidor de matèria orgànica que desplegarà en 13 barris fins a finals d'any per a reorganitzar la distribució dels contenidors en aquestes zones, en les quals resideixen 100.000 veïns.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat aquest dijous la campanya de promoció i foment del reciclatge, que inclou novetats per als residents de les zones en les quals s'implantarà el contenidor marró de matèria orgànica. Allí es realitzarà la nova distribució de contenidors, que passaran a aquestes agrupats en illes de reciclatge, la qual cosa implicarà la pèrdua de places d'aparcament on guanyen espai, que s'alliberaran, no obstant això, on s'eliminen depòsits individuals.

Tal com va informar el mateix Campillo fa un parell de setmanes, l'arribada del contenidor marró suposarà un increment en el nombre de contenidors de reciclatge en detriment del gris (fracció resta), on cada vegada aniran menys residus. Per això, es fa necessari guanyar espai en la via pública, la qual cosa ha portat al seu departament a planificar "de forma ordenada" aquesta nova distribució dels depòsits.

Pel que respecta al depòsit verd (de vidre), la intenció és que també s'instal·le a mitjà i llarg termini a les illes de contenidors, però l'Ajuntament pretén que continuen estant prop de locals d'hostaleria, cafeteries i restaurants, els grans productors d'aquests residus amb un percentatge superior al 50% de tota la ciutat.

Per a informar els ciutadans de les noves ubicacions, es col·locaran adhesius en els contenidors quatre dies abans del seu trasllat amb la nova adreça concreta del mateix (carrer i número).

En total, fins a final d'any, es mouran 727 contenidors en els 13 barris de la fase III-A de desplegament de contenidor marró, i també es canviaran 286 unitats del contenidor gris de 1.000 litres per 98 nous models amb manovella (més accessibles) de 3.200 litres de capacitat. És a dir, hi haurà menys, però de major capacitat.

A més, els 100.000 veïns d'aquests barris rebran una carta signada per l'alcalde, Joan Ribó, i el mateix Campillo en la qual rebran informació sobre la campanya i un gràfic amb el tipus de residus que s'han de tirar en cada contenidor.

Aquest extrem és, segons Campillo, un dels més destacats de la campanya, batejada com #Valènciarecicla. "Hem detectat una variable constant, i és que la gent té falta d'informació, no sap bé què va en cada contenidor i trobem molt impropi en cada tipus", ha afirmat. Per aquest motiu, es col·locaran vinils en cada contenidor en els quals figurarà què tirar i què no tirar en el seu interior, un codi QR amb els punts nets de la ciutat per a altres deixalles i consells pràctics.

La campanya compta amb un pressupost de 250.000 euros, una quantitat que s'elevarà fins al milió d'euros l'any que ve, quan es realitzarà en l'última zona d'implantació, amb una població aproximada de 300.000 habitants.

El reciclatge guanya terreny

Les dades de la recollida de fems de la ciutat de València mostren un augment constant durant els últims anys dels contenidors de reciclatge, d'acord amb la seua extensió. El de matèria orgànica acumulava fins a juny d'enguany 2019 11.290 tones de deixalles, enfront de les 273 de 2016, quan va començar amb un programa pilot en dos barris.

El que més residus acumula és el contenidor blau de paper-cartó, amb 15.403 unitats, seguit del verd de vidre (12.816 tones). Després del d'orgànica figura el groc d'envasos, amb 11.176 tones.

Com a novetat, Campillo ha destacat que enguany serà el primer en la història de la ciutat en què el fem depositat en el contenidor gris baixarà en un període de creixement econòmic, a causa de l'increment del reciclatge. La previsió és que descendisca un 3,15%, fins a 254 tones, la qual cosa permetrà continuar reduint el nombre de contenidors grisos en paral·lel a l'increment dels restants de reciclatge.