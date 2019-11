Jesús, en 'First dates': "Tengo la vasectomía hecha y las que han probado mi caramelo nunca han tenido queja"

Como si fueran de dos planetas diferentes. Esa fue la impresión que dieron Noelia y Jesús en su visita a First dates este miércoles.

Y es que, pese a ser los dos de Barcelona y tener hijos, en el resto de aspectos no coincidieron en ninguno, lo que hizo fracasar su cita en el programa de Cuatro.

La primera en llegar fue la comercial, que comentó: "Me gusta bailar, tomarme un gin tonic, ir de camping y buscar setas". Lidia Torrent le preguntó sobre su experiencia en el amor, a lo que la barcelonesa contestó que "me ha ido como el culo. He estado 17 años con un solo hombre, que fue mi primer novio". Y añadió que "cuando eres joven cometes errores y se pagan después".

Además, admitió que "no me he enamorado nunca, ni siquiera del padre de mis hijos. No entiendo que la gente pierda la cabeza por amor".

Su cita fue Jesús, un vendedor muy dicharachero que en su presentación recalcó que "odio con todo mi corazón la soberbia, que una persona normal se crea que está por encima de alguien que pasa por su lado, no lo soporto".

Durante la cena hablaron de sus hijos, y ambos coincidieron en que no querían tener más. En ese momento, Jesús comentó entre risas que "soy el más buscado en las cenas de Navidad de mi trabajo porque soy como la sacarina, endulzo, pero no engordo". Y se explicó: "Tengo la vasectomía hecha y las que han probado mi caramelo nunca han tenido queja".

Ante la cara de sorpresa de Noelia, el vendedor señaló que "cuando vienes a una cita a ciegas tienes que saber en qué liga juegas, no puedes ir de NBA cuando eres de tercera regional".

Pero el peor momento llegó cuando la barcelonesa admitió que tendría una relación abierta "porque la he tenido cerrada durante muchos años y sé que no me gusta, pero abierta entre comillas y poniendo márgenes".

Por su parte Jesús dijo que no la tendría porque "soy de la vieja escuela y no", y admitió que "se me ha venido el mundo abajo al escucharla, ¿relación abierta con la edad que tienes? Si vas a tener dos o tres con suerte, con esa acara... que no yo quiero una relación abierta, quiero una chica normal, soy hombre de una sola mujer. No soy el doctor amor o el doctor salami".

En el final no hubo sorpresas y ambos fueron muy claros. Jesús admitió que no tendría una segunda cita con Noelia y ella coincidió porque "no hemos tenido química".