Los sindicatos iniciarán una campaña de movilizaciones unitaria para reclamar la reducción del horario lectivo

La ampliación del horario lectivo ha sido una medida impuesta tanto por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como por Mariano Rajoy a través de un Real Decreto en todo el Estado y supuso el paso de 21 a 25 horas en primaria y de 18 a 20 en secundaria. Esta acción, tuvo consecuencias tanto en las plantillas de los centros como en el día a día de la jornada de los docentes.

"La respuesta tiene que ser contundente", ha trasladado Suso Bermello (CIG-Ensino) en declaraciones a Europa Press tras salir de la reunión. El secretario nacional de la central sindical ha criticado que Educación "se siga manteniendo en el búnker" y "totalmente cerrados a cualquier tipo de negociación" a menos que sea el Gobierno central quien sufrague los gastos de un posible incremento docente, lo que ha tachado de "insulto a la inteligencia".

"Se acaba de evidenciar un menosprecio al profesorado que desde el año 2011 ha padecido importantes recortes en sus condiciones de trabajo, entre otros aspectos con el incremento horario", ha señalado para lamentar que no exista "ninguna intención de seguir los pasos" de las otras siete comunidades autónomas que han iniciado el camino para recuperar esta medida y "sin esperar a ningún tipo de fondo de Madrid".

Desde CC.OO. Ensino, Luz López ha considerado "una falta de respeto" que la Xunta se mantenga en esa posición, puesto que ha sido "uno de los primeros en tomar medidas de recorte" en todo el Estado y en "hacerlos efectivos", mientras que en el momento de la recuperación Galicia va "a remolque".

"No es justo que los trabajadores paguemos los platos rotos y luego, cuando las condiciones mejoran, no rengamos de vuelta ninguna de las condiciones que se nos arrebataron", ha zanjado.

UNA RESPUESTA UNITARIA

Los representantes sindicales han incidido, sobre todo, en la importancia de dar una respuesta unitaria, y que realizarán un llamamiento al profesorado para movilizarse. Julio Díaz (ANPE) ha asegurado que están "en una posición de fuerza conjunta" para intentar revertir esta situación, "juntos hasta el final", tras 10 años "de recortes constantes".

"No estamos viendo la agilidad de otras comunidades autónomas que están intentando recuperar todas esas situaciones, aquí no se hizo ningún movimiento en los últimos años y lo peor es que todavía no hay perspectiva de movimiento ni negociación".

En este sentido, Paula Carreiro (FETE-UGT) ha censurado la "negativa tajante" por parte de la Consellería y ha reprochado que la reversión del horario no supondría una inversión "demasiado grande" en un momento en el que la economía de Galicia está, en teoría, "saneada".

"Es un derecho adquirido hace años que se nos robó sin pedir permiso y sin preguntar", ha advertido, para insistir en que Galicia "tiene capacidad para revertir este recorte". Los portavoces sindicales han avanzado, así, un calendario de protestas que anunciarán esta misma semana en el que se apelará a la "unidad" para intentar recuperar este derecho.

MOMENTO DE INCERTEZA

Pocos minutos después de finalizar el encuentro, la Consellería ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que defiende su negativa a revertir este recorte en la necesidad de "un compromiso presupuestario" del Gobierno central que permita sacarlo adelante "con garantías".

Según la Xunta, Pomar ha trasladado este mensaje a los representantes sindicales argumentando que sería "una irresponsabilidad" en el actual contexto "de incerteza política y económica" y ha insistido en que "la misma ley que recomienda la reducción del horario lectivo apunta a que el Estado facilitará las condiciones presupuestarias para que se lleve a cabo por las comunidades autónomas".

De hecho, Educación ha arremetido contra la "falta de capacidad negociadora del PSOE", a quien han culpado de la paralización del proceso para llegar a un Pacto Educativo, que en su opinión debería ser el contexto en el que se debería abordar "cuestiones como la del horario lectivo del profesorado".