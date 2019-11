El 'Pekín Express' de Alcoy divide al municipio: "Podían haber gastado el dinero en cosas más importantes"

A medio camino entre Pekín Express y Gran Hermano, una iniciativa del Ayuntamiento de Alcoy ha sembrado la discordia entre los vecinos. El proyecto y origen de la polémica: una casa en pleno centro ocupada de forma sucesiva por dos parejas que deben compartir en redes sociales las ventajas de vivir en el corazón de la ciudad.

Se trata del concurso "Viure al centre", en el que las dos parejas habitarán, por separado y durante seis días cada una, una casa modular de estilo modernista, al tiempo que llevan a cabo diversos retos y viven experiencias en diferentes establecimientos del centro. Mientras lo hacen, dejarán constancia de todo ello en Instagram y Facebook con el objetivo de hacerse con el premio: un año gratis de alquiler en un piso en el casco histórico de Alcoy.

La finalidad de este proyecto, según explica a 20minutosla concejala de Comercio y Hacienda de Alcoy, Vanessa Moltó, es "dinamizar el centro de la ciudad" y atraer a los ciudadanos a fijar su residencia en esa zona, que cuenta actualmente con un elevado número de viviendas por rehabilitar y otras que pasan vacías buena parte del año. Los vecinos, sin embargo, están divididos ante la iniciativa.

"No por subir cuatro o cinco fotos a las redes se va a venir la gente a vivir al centro. Ahí dentro (en la casa) hay invertido mucho dinero", asegura Elena -trabajadora de un bar cercano a la plaza donde se encuentra la efímera vivienda-, que considera que el Consistorio podría haber dedicado el presupuesto municipal a "cosas más importantes".

En el extremo opuesto se encuentra Carles, del establecimiento Beers&Co, que opina que se trata de un proyecto "muy innovador" y defiende que cualquier medida para convencer a la gente de vivir en el centro es "positiva". En la misma línea se posiciona Norma, dueña de una peluquería en esta zona, que ve la iniciativa con buenos ojos y apunta que los jóvenes han acogido la campaña mejor que la gente mayor, "menos familiarizada con las redes sociales".

José y Eduardo, una semana de "plena felicidad"

José Serrano y Eduardo Sánchez, dos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universitat Politècnica de València en su sede de Alcoy, han sido los encargados de estrenar esta peculiar casa temporal. Amigos desde que se conocieron en las jornadas de acogida en el campus hace dos años, han pasado seis días en esta singular vivienda, donde han afrontado diferentes retos y han disfrutado de distintas experiencias.

Realizar un 'free' tour por las calles de Alcoy convertidos en guías turísticos, encontrar una yaya alcoyana para preparar la típica 'olleta' transformados en pinches o repartir caramelos disfrazados de muertos vivientes entre los niños en Halloween han sido algunas de las tareas que han tenido que abordar los dos jóvenes como habitantes de la casa y que han compartido en redes sociales. En estos seis días, también han podido ir a la peluquería, probar restaurantes del casos histórico y hacer una cata de cervezas, como parte del concurso.

"Nos hemos enamorado del centro, acabaremos viviendo aquí seguro", afirma a 20minutosJosé, que asegura que se mudarán al corazón de la ciudad ganen o no el concurso. Los dos universitarios aspiran a hacerse con el premio para trasladarse a esta zona mientras continúan sus estudios de ingeniería, aunque destacan que el simple hecho de "vivir la experiencia" ha merecido la pena y les ha regalado una semana de "plena felicidad".

De Monforte del Cid José y de Villena Eduardo, ambos recalcan que lo más positivo de esta experiencia ha sido la "gran acogida de los vecinos", que les ha hecho sentirse "como en casa" en un municipio que no es el suyo, explica el segundo. Además del enriquecimiento personal, consideran que es una iniciativa muy positiva para el centro y que puede contribuir enormemente a la dinamización de la zona.

Tras ellos, este miércoles han ocupado la casa Núria Santoja y Xavi Ferrándiz, una pareja de alcoyanos con "muchas ideas para darle vida al centro y muchas ganas de vivir la experiencia". Novios desde hace casi cinco años, ambos quieren mudarse juntos a una casa en el casco histórico y han visto en el proyecto del Ayuntamiento una oportunidad de conseguirlo al unir "dos de sus grandes pasiones: las redes sociales y Alcoy".

Ambas parejas fueron seleccionadas entre once candidatas para pasar a la fase final y competir por el premio, un piso en el centro en un edificio que está rehabilitando la inmobiliaria Proaype y que, previsiblemente, podrán ocupar a partir de abril. Los ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por representantes de diferentes instituciones y asociaciones en base a su originalidad, su capacidad de comunicar y el número de seguidores.

La oposición, en contra del proyecto

Además del descontento de algunos vecinos, la iniciativa también ha suscitado las críticas de la oposición, que no la han aceptado de buen grado. Tanto Guanyar Alcoi como el PP han censurado "las formas" con las que ha sido puesta en marcha la campaña, pues consideran que no se les ha permitido opinar sobre su idoneidad en la Mesa del Centro -organismo encargado de decidir sobre los proyectos de esta zona integrado por todos los grupos municipales y otras instituciones-.

Desde Guanyar Alcoi, sostienen que el enfoque de la campaña no es el adecuado, puesto que el problema no es de marketing. "No es que la gente no quiera vivir en el centro, sino que no puede, debido al mal estado de algunos pisos y el elevado precio de otros", apunta el concejal de esta formación Pablo González, que añade que esta iniciativa "banaliza" el problema y supone un gasto "desmesurado" en comparación con otros proyectos de urbanismo.

Para el PP, "no es ni el momento ni el contexto" para una campaña como esta y estiman que antes habría que abordar otros problemas de vivienda, urbanismo y comercio, como la rehabilitación de determinadas calles o la okupación, señala la concejala popular Amalia Payá.

Ante las críticas, la concejala de Comercio y Hacienda, del PSOE, apunta que es posible que la oposición "no acabara de entender el proyecto", que "en ningún momento pretende invadir la intimidad de nadie ni hacer un espectáculo aprovechando una mala situación". "La intención es que, con un proyecto novedoso, sea gente joven la que ponga voz y explique las bondades de vivir en el centro", matiza.