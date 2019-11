Guillermo Arriaga: "Hay que revalorizar a los escritores cinematográficos porque son coautores de la obra"

Así lo ha manifestado Arriaga, que ha participado en la presentación de la primera edición de VLC Pitch Forum, un evento impulsado por La República del Lápiz, Institut Valencià de Cultura, Fundación SGAE y EDAV, en colaboración con la Regidoria d'Acció Cultural del Ajuntament de València y La Mutant.

Al acto han asistido también el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, José Luis Moreno; la concejala de Educación, Acción Cultural, Juventud, Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez; Gabriel Ochoa, director de VLC Pitch Forum; y la coordinadora de Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), Teresa Cebrián.

El escritor, productor y director cinematográfico Guillermo Arriaga será uno de los grandes protagonistas del encuentro y de las últimas jornadas del Campus Talent de la escritura de ficción audiovisual que se está celebrando en València desde el 4 de noviembre y que finalizará el próximo domingo día 10.

Arriaga se ha mostrado ilusionado por estar en València: "Vengo a compartir lo que he vivido yo como autor, productor, director y persona de cine", ha afirmado.

Además, lleva por bandera una reivindicación: "Quiero que no se haga mención a la palabra 'guionista' o 'guion' porque es peyorativa. Hay que hablar de 'escritores cinematográficos'. Los autores no creamos una guía para un autor mayor (el director del film). Hay que revalorizar a los escritores cinematográficos porque son coautores de la obra", ha aseverado.

Por su parte, José Luis Moreno ha puesto de relieve la importancia de VLC Pitch Forum para fortalecer la industria audiovisual valenciana de cara al exterior. "Con la celebración de VLC Pitch Fórum, -ha apuntado- el IVC sigue apostando por la formación de nuestros escritores audiovisuales, pero también por la internacionalización de nuestras Industrias culturales a través de eventos que atraen a grandes expertos y empresas del sector audiovisual a nivel internacional".

Escritores venidos de varios puntos de España están participando en la primera edición de VLC Pitch Forum, que nace con el objetivo de ser un Campus Talent en València para trabajar sus guiones, tanto de largometrajes como de series de ficción, junto a profesionales de gran talla y mostrar sus trabajos ante plataformas, productoras y cadenas como Viacom, Movistar+, A3 Media Studios, TVE, MediaPro, Nadie es Perfecto, Avalon, Filmax, entre muchas otras.

Además, reciben tutorías individuales con la productora y coach Marian Sánchez Carniglia -que ha trabajado bajo las órdenes de directores como Ron Howard, Cameron Crowe, Bryan Singer, Los Hermanos Coen y James Cameron, entre otros-; y, en las Secret Writer's Room mantienen charlas con creadores españoles de primera fila.

PROFESIONALES "DE PRIMERA FILA"

"VLC Pitch Forum pone en valor los proyectos y las ideas de los escritores, tan importantes para la industria audiovisual. Es un evento exclusivo en València, no había Campus Talents de estas características ya que, además de los pitchs y de mostrar sus proyectos ante productoras y distribuidoras de renombre, reciben clases magistrales con profesionales de primera fila, fortaleciendo, así, sus proyectos", ha declarado Gabriel Ochoa.

Este jueves, 7 de noviembre, se celebrará en el marco de VLC Pitch Forum la V edición de One to One, organizado por EDAV y Fundación SGAE. Por la mañana, se desarrollará la sesión de pitch de los proyectos seleccionados por las dos entidades, mientras que por la tarde tendrán lugar las reuniones de los autores con los productores.

En el mismo evento, tendrá lugar también la VIII Roda de Guions, presentación de los guiones de largometraje de ficción beneficiarios de una ayuda a la escritura en la convocatoria del Institut Valencià de Cultura. Los guionistas participantes en la Roda también tendrán la ocasión de presentar sus trabajos y reunirse con los productores participantes en el VLC Pitch Forum. Teresa Cebrián, coordinadora de EDAV, ha destacado la importancia de enmarcar estos eventos "dentro de un proyecto más grande" ya que esto "ayuda a los escritores valencianos".

El viernes 8 de noviembre llegará el punto álgido de VLC Pitch Forum: por la mañana se realizarán en la Sala 7 del Edificio Rialto los pitchs de los 5 guiones de largometrajes y 5 de series de ficción, además de los dos seleccionados por la Universidad Carlos III de Madrid y el Campus de Gandía de la Universidad de València. La Mutant acogerá por la tarde (18 h.) la Masterclass impartida por Guillermo Arriaga y, por la noche, la entrega de premios. Maite Ibáñez ha afirmado que es "todo un lujo contar en València y en La Mutant con una persona admirable, por sus historias llenas de rabia y profundidad".

UNIVERSO ARRIAGA

VLC Pitch Forum cuenta con el reputado escritor mexicano Guillermo Arriaga para que imparta una Masterclass dentro de sus actividades, además, el sábado a las 12.00 h en la Biblioteca Municipal Clara Santiró i Font (dentro de La Rambleta), presentará su libro 'El Salvaje', que recibió el Premio Mazatlán de Literatura, junto a Eduardo Guillot, responsable de programación de La Mostra de València.

También se proyectarán 'Los tres entierros de Melquiades Estrada' (2005), con charla-coloquio moderada por Marian Sánchez Carniglia (VLC Pitch Forum) y con la participación del cineasta Pedro Rosado, y 'Lejos de la tierra quemada' (2008), con charla-coloquio moderada por Gabi Ochoa (VLC Pitch Forum) y con la participación de Sara Mansanet, directora del Festival La Cabina y Pau Martínez, cineasta. Las proyecciones se realizarán en La Mutant con entrada gratuita el sábado y domingo (respectivamente) a las 18 h, detallan los responsables de la programación en un comunicado.

Para Guillermo Arriaga, la construcción de personajes es fundamental en el desarrollo de cualquier obra audiovisual. Pero la forma en la que él lo hace no está basada en las formas clásicas de los estudiosos del guion. Sus personajes se construyen desde la proxemia, la ropa, las miradas, los defectos, las características físicas, la forma en la que seducen y muchos otros aspectos más.

De todas estas cuestiones sobre el oficio de guionista disertará Guillermo Arriaga en la Masterclass que ofrecerá en La Mutant el viernes a las 18h. Arriaga fue ganador del premio al mejor guion en el Festival de Cannes en 2005 y es conocido por guiones de películas como 'Amores perros', '21 gramos', 'Babel', 'Los tres entierros de Melquiades Estrada' y 'The Burning Plain'.