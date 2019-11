Santa Cruz de Tenerife recibe el Premio Ciudadanos por la puesta en marcha del Proyecto Iris

20M EP

Santa Cruz de Tenerife ha recibido el Premio Ciudadanos por el desarrollo y puesta en marcha en los próximos años del Proyecto Iris (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creatión in Sustainable Cities), una línea de trabajo que pretende implantar en el municipio un ambicioso plan de energía, movilidad e innovación digital apoyando un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.