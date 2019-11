MásJaén.- Turismo.- Más de 50 actividades componen el programa de la VI Fiesta del Primer Aceite de Jaén

Martos será la sede de este evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y en cuya presentación han participado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, y el alcalde marteño, Víctor Torres.

El diputado ha desgranado la "amplia y variada" programación de "una cita muy esperada por el sector olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana".

"Sirve también para felicitarnos por el inicio de una nueva cosecha", ha comentado no sin apuntar que la menor producción prevista en esta campaña no empaña un evento que "no sólo se ha consolidado sino que ha crecido exponencialmente tanto en número de visitantes como en la imprescindible implicación del sector oleícola provincial, al que también se han sumado el gastronómico y el turístico".

Lozano ha destacado esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén ofrece "un potente altavoz" para "decir con orgullo" que la provincia sigue "liderando este sector tanto en producción como en calidad" y, además, es "el lugar donde mejor se puede conocer una cultura del olivo que cada vez genera más atención y atrae a más viajeros". Al hilo, ha considerado que "es en sí misma otro motivo más para que miles de potenciales visitantes se interesen" por Jaén y su idiosincrasia, "tan ligada" al olivar.

La delegada de la Junta, por su parte, ha agradecido el "esfuerzo y sacrificio" de los agricultores, que "han dado pasos de gigante" tanto en calidad como en innovación y con su trabajo permiten a las administraciones impulsar eventos como éste, enmarcado en el convenio de promoción existente con la Diputación y la Administración autonómica.

Ha subrayado, igualmente, la obligación de las instituciones de ayudar a este sector y ha puesto de relieve mecanismos impulsados por el Gobierno andaluz, como el apoyo a la comercialización e internacionalización a través de Extenda. Se ha referido, además, a otras iniciativas como la creación de una etiqueta que recoja "los beneficios para la salud" del aceite de oliva en la que se trabaja desde la Consejería de Agricultura.

Por su parte, el alcalde de Martos ha expresado el "auténtico honor" que supone albergar esta cita, que "de alguna manera bebe" de la Fiesta de la Aceituna de Martos, que alcanzará este año su 39 edición como "reconocimiento a los trabajadores del campo".

Torres, que también ha incidido en la importancia de la colaboración institucional, por ejemplo en el mantenimiento de infraestructuras agrarias, ha animado a visitar estos días la ciudad y disfrutar no sólo de las actividades diseñadas en este evento, sino de los propios atractivos locales.

CASI 90 MARCAS

En el citado programa tendrá un especial protagonismo, como es habitual, la Feria de los Primeros Aceites, con cerca de 90 marcas de AOVE elaborados en la provincia, de modo que se vuelve "a batir el récord de participación, ya que el año pasado fueron 82".

Este aumento es, según el diputado, "muestra inequívoca del espectacular salto que ha dado el sector oleícola provincial, que ha hecho una apuesta total por la calidad en los últimos años, como se refleja en las decenas de cooperativas y almazaras que estarán presentes con sus aceites tempranos en esta feria".

Además, también se contará un pregonero y un embajador del aceite, "dos personalidades muy conocidas que en adelante serán nuevos aliados" del AOVE jiennense. El primero será el actor Jesús Vidal, que en 2019 consiguió el Premio Goya al mejor actor revelación por la película 'Campeones', y el segundo el periodista deportivo de TVE Sergio Sauca, que "además de esta faceta profesional cultiva otra algo más desconocida ligada al mundo gastronómico".

El pregón y el homenaje al embajador tendrán lugar el 16 de noviembre y serán dos de los grandes hitos de la VI Fiesta del Primer Aceite de Jaén, pero el programa previsto abarca muchas más actividades. Así, se iniciará con la degustación del tradicional hoyo marteño maridado con los aceites tempranos participantes en la fiesta.

Además, durante estos dos días tendrán lugar degustaciones de aceites, catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia (Cazorla, Mágina y Segura), habrá una exposición de productos cosméticos y de madera derivados del aceite de oliva.

DEMOSTRACIONES CULINARIAS

No faltarán, las demostraciones culinarias en vivo, a cargo de 4 restauradores jiennenses: Montse de la Torre, del restaurante ubetense Cantina La Estación; Carolina Tarazaga, de La Perdiz de La Carolina; Juan Pablo Gámez, de Los Sentidos de Linares, y Tomás Rueda, de Almocadén de Alcaudete.

Para los más pequeños habrá numerosas actividades infantiles, entre las que sobresalen talleres en torno al aceite y un concurso de cocina. También habrá conciertos y visitas gratuitas guiadas a distintas almazaras y cooperativas marteñas. Esta vertiente turística incluirá, asimismo, visitas guiadas al casco histórico de Martos.

Junto a ello, se desarrollará "una actividad muy original que conjuga la gastronomía con la literatura". Se trata de un desayuno poético en olivos centenarios. Estará a cargo de la compañía La Lumbre, que ofrecerá un poemario cantado vinculado al olivo y al producto que se extrae de su fruto.

GIJÓN

En resumen, es "un programa muy completo e intenso" con "un indudable aire festivo" que, días después, se trasladará también a Gijón, según ha apuntado Lozano, quien ha recordado que Asturias es "una de las comunidades españolas donde se consume más aceite de oliva virgen extra por habitante".

En concreto, la citada ciudad albergará entre el 22 y el 24 de noviembre esta fiesta que "permite también conquistar nuevos paladares y cocinas". Para ello, la oferta turística y gastronómica de Jaén se promocionará con un encuentro profesional con el sector gastronómico y turístico previo a la fiesta, el día 21, que también tendrá lugar el 20 de noviembre en Santander. Una feria de aceites tempranos, desayunos aceiteros, degustaciones gastronómicas y de tapas, catas de AOVE y actuaciones musicales son otras de las actividades preparadas.

Hasta los Jardines de la Reina, un lugar céntrico y estratégico de Gijón, se desplazarán 36 empresarios oleícolas y 30 empresarios del sector turístico, que darán a conocer y venderán sus productos y servicios entre profesionales de la gastronomía, el turismo y la restauración de esta región.

"Aprovecharemos al máximo este viaje por la costa norte española para divulgar las bondades del aceite de oliva virgen extra, dar a conocer la cultura del olivar, potenciar el oleoturismo y promocionar los enormes recursos turísticos que atesora nuestro territorio", ha asegurado el responsable de Promoción y Turismo.

De forma paralela, además, habrá una campaña de promoción en medios de comunicación y redes sociales para captar visitantes de ámbito nacional, regional y provincial. Tendrá una presencia destacada en Madrid (estación de Atocha, pantalla gigante de Callao, línea 8 del Metro), Sevilla (Santa Justa) y Gijón (autobuses). "Es una muestra más de la importancia que tanto la Junta como la Diputación damos a nuestro aceite de oliva y a la Fiesta Anual del Primer Aceite", ha concluido Lozano.