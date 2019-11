'Salvar el Archivo de Salamanca' presentará una querella criminal contra el Ministerio de Cultura y José Guirao

20M EP

La asociación 'Salvar el Archivo de Salamanca' denunciará ante la Audiencia Nacional al Ministerio de Cultura y Deporte y presentará una querella criminar contra su máximo responsable, José Guirao, por no devolver al Centro Documental de la Memoria Histórica los documentos que partieron "indebidamente" de su sede hacia Cataluña o que no han regresado a sus instalaciones al no haberse entregado a sus propietarios por parte de la Generalitat.