La revista 'Mondo Sonoro', 25 años apoyando la escena musical emergente

Cuando, en 1994, dos universitarios de Barcelona transformaron su fanzine en una revista musical gratuita, no imaginaban que llegarían tan lejos. 25 años después, Mondo Sonoro festeja su aniversario con el mérito de haberse convertido en una publicación de referencia de la escena independiente.

"Sergio Marqués y Jose Macarro [los fundadores] se unieron a través de un anuncio que puso Sergio buscando gente interesada en música. Crearon una asociación y un tiempo después, cuando Sergio dejó de trabajar en la promotora Doctor Music, le propuso a Jose montar un fanzine: BUM [Boletín Universitario Musical]. En la asociación participó por ejemplo Gabi, actual director del festival Primavera Sound. Después decidieron hacerlo en formato de periódico gratuito, con rotativa. De entonces, parecido a eso solo existía ABarna, que luego fue AB". Así rememora los orígenes de la revista Dani López, el director comercial, que se hizo socio del proyecto en su segundo año de vida.

Mucho ha llovido desde aquel primer número de octubre de 1994, en el que Dave Navarro de Red Hot Chili Peppers protagonizaba la portada con una foto de su concierto en Madrid. "Yo no estaba aún. Sergio y Jose fueron a cubrir el concierto y después vieron a Mano Negra en Revólver, hicieron doblete. Tienen muy buen recuerdo de ese día, aunque durmieron en el metro", cuenta Dani.

Así que "el embrión de todo" fue la ilusión de dos melómanos que profesionalizaron un fanzine casi sin darse cuenta. Mondo Sonoro arrancó con "una tirada fuerte, de 15-20.000 ejemplares y solo en Barcelona durante el primer año. Yo lo vi, les llamé y me pasé a verles –detalla Dani sobre sus comienzos en la revista–, entonces se hacía en una habitación en el piso que compartía Sergio en el barrio de Sant Andreu".

A los pocos meses, "me propusieron, entendiendo que podía decir que no, que fuera socio para reinvertir los beneficios en más tirada, más distribución… Tenía 24 años y ser socio de algo me parecía muy bonito, así que acepté encantado", recuerda. Como todos los comienzos, el de Mondo Sonoro tampoco fue fácil: «Hubo un tiempo de reinversión constante. Apenas teníamos sueldo hasta que pasaron 3-4 años, vivíamos de las novias y distribuíamos la revista nosotros mismos con el coche».

Un año después, los tres socios decidieron que había llegado el momento de extenderse a Madrid para crecer. "Nuestro desembarco fue en el primer Festimad, en el Círculo de Bellas Artes, allí nos presentamos en sociedad", detalla Dani.

25 años y muchas portadas después...

Mondo Sonoro llega a su 25.º aniversario en plena forma. Los tres fundadores continúan (Sergio como coordinador general; Jose Macarro como coordinador editorial y Dani López de director comercial). En la actualidad, distribuyen 125.000 ejemplares con ocho suplementos regionales (Madrid, Cataluña-Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi, Asturias-Cantabria, Galicia-Castilla León, Aragón y Andalucía-Murcia-Extremadura) y por su web pasan más de 2 millones de usuarios al año.

La receta para su modesto éxito ha consistido en ser "muy abiertos en cuanto a estilos: mestizo, electrónica, metal, pop, indie, rock… incluso world music. Procuramos focalizar en las bandas emergentes. En nuestros eventos [las fiestas Demoscópicas, donde actúan nuevos talentos cada año; y Plaza Sonora, los conciertos gratuitos en Matadero Madrid con los que reunieron a 50.000 personas por San Isidro] damos voz a todos esos artistas que no tienen un medio importante donde darse a conocer". Eso es "lo que más nos puede llenar, en nuestro ADN va el apoyo a esa escena emergente, agitar, generar nueva escena…", reconoce el director comercial.

Entre los grupos con los que han crecido "codo con codo" cita a los barceloneses Dorian, Sidonie, Muchachito, Ojos de Brujo… "Estamos haciendo un libro conmemorativo y hemos llamado a bandas importantes de estos 25 años", revela Dani y nos avanza una primicia: "Hemos provocado, gracias a una entrevista para el libro, que Ojos de Brujo se vuelvan a encontrar y se estén planteando hacer cosas juntos de nuevo".

Si hablamos de Madrid, aparecen "Vetusta Morla o bandas que pasaron por Demoscópicas como La Bien Querida, Russian Red…". No se le ha olvidado cómo "Vetusta y Muchachito venían a la redacción, muy al principio de su carrera, a contratar un modulito de publicidad de sus discos autoeditados".

Un aniversario muy intenso

Aunque la fiesta de este jueves 7 de noviembre en La Riviera –en la que colabora 20minutos– es el punto y final a un año muy intenso, el gran broche, a modo de epílogo, será el citado libro que saldrá ya en 2020. "Será como un resumen de este 25.º aniversario –adelanta Dani–. Empezamos en enero en Fitur dotando de contenido Fitur Festivales, ese fue el punto de partida. Nunca habíamos estado allí. Tuvimos un miniescenario con conciertos de emergentes", destaca.

Otro de los hitos de este 2019 ha sido la edición de un recopilatorio, con formato de doble cedé y doble vinilo, un repaso musical a estos 25 años de Mondo Sonoro con Standstill, Violadores del Verso, Pony Bravo, Nacho Vegas… También, la semana pasada, celebraron unas charlas sobre el futuro de la música en la sede de Fundación Telefónica en la capital.

fiesta 25º aniversario Todos sus sonidos reunidos Las madrileñas Hinds con su segundo disco, los murcianos Viva Suecia, el rock de los navarros El Columpio Asesino y el rapero canario Bejo actúan este jueves 7 de noviembre en la fiesta por los 25 años de 'Mondo Sonoro', en la sala La Riviera de Madrid (desde las 20.00 h). Entradas en su web y en Ticketmaster (20 euros).

Ya este jueves por la noche estiran las fuerzas para su gran fiesta de cumpleaños con Hinds, Bejo, El Columpio Asesino y Viva Suecia. El cartel lo componen "bandas que han pasado por nuestra portada y que reflejan esa diversidad musical de la revista. En cambio, el 20.º aniversario en Barcelona, fue más homogéneo con Standstill, Love of Lesbian, Sidonie y Dorian. Eran bandas con las que habíamos crecido y fue muy emocionante. En Madrid hemos querido hacerlo más variado y con grupos de diferentes sitios de España".

Precisamente, los murcianos Viva Suecia se estrenan en su portada este mes. "Están en muy buen momento y eran los únicos de la fiesta que no habían salido ahí. Por eso se la hemos dedicado. Creo que es bien merecido, así aportamos nuestro granito de arena". Pues que sean muchos años más.