Un joven insulta y agrede a una mujer de origen latino en un autobús de la EMT: "¡A tu puto país!"

Sucedió el pasado 31 de octubre en Madrid. En tres breves vídeos difundidos en redes sociales se puede ver cómo un joven agrede primero verbalmente durante una discusión a una mujer de origen latino, con expresiones como "no te pego porque eres mujer" o "¡a tu puto país!", a lo que ella responde "estoy en mi país", y él replica "no es tu país".

Poco después, cuando la mujer se dispone a bajar del autobús, el joven le da un golpe en la espalda y una patada, ante lo cual otras dos personas que parecen conocerlo se dirigen a él para pararlo llamándole "Arturo".

Los vídeos no permiten ver el origen de la discusión. Según la persona que grabó y difundió los vídeos, la mujer de origen latinoamericano "solo hizo el amago" de pegar al chico después de que él se burlara de ella por no cederle el asiento. Por eso el primer vídeo arranca con el agresor diciendo "tú sí me has tocado a mí, eso sí que es igualdad".

La persona que ha denunciado los hechos a la asociación Es Racismo aportando los vídeos asegura que todo sucedió en la línea 77, entre Ciudad Lineal y la Colonia Fin de Semana en torno al mediodía,

Según informa ABC, a la Empresa Municipal de Transportes no le consta dicho incidente, dado que ningún conductor dio parte.