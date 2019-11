Votantes, ante la repetición de las elecciones generales: "Hay que votar, no quedemos igual de mal que los políticos"

Los españoles están llamados a las urnas este domingo en las que van a ser las cuartas elecciones generales en cuatro años y las segundas en poco más de seis meses. Ante esta inestabilidad, los políticos han pasado de ser el cuarto problema para los ciudadanos en 2016 a consolidarse en la segunda posición en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo por detrás del paro.

Con el país en una situación inédita, 20minutos ha salido a la calle para preguntar a los electores cómo afrontan estos nuevos comicios y pese al hartazgo generalizado que provoca el tener que volver a votar, la mayoría de los entrevistados no contempla la abstención. Fieles a su voto del 28 de abril, descontentos con su opción que se decantarán ahora por otro partido o indecisos con la papeleta que van a meter en el sobre animan a no quedarse en casa en unas elecciones que consideran como las definitivas.

"Hay que votar, aunque los políticos no den la talla. No quedemos igual de mal", anima por ejemplo Mónica. Esta funcionaria de 48 años, que votó a Podemos en abril, se siente defraudada: "Pienso que la izquierda debería unirse y en este caso no ha sido así. El político está para hablar y para llegar a acuerdos. Si no, ¿para qué los queremos?". Ante esa decepción reconoce que esta vez se decantará por Más País o por Los Verdes.

"No voy a cambiar mi voto. Voté a Podemos y lo voy a volver a hacer. No me ha defraudado. No hay ningún partido que para mí sea el ideal pero quizás sea con el que más me defino en sus ideales", afirma por el contrario Karim. Este canario de 25 años se muestra convencido de que estas elecciones serán "definitorias" para el futuro del país.

Concepción por su parte siempre ha votado a los populares y piensa volver a hacerlo. En opinión de esta ama de casa, Pedro Sánchez "no hace nada". "El programa del PP es estupendo y cumple lo que dice", agrega, en contra de la postura de Purificación, que a sus 80 años reparte propaganda socialista en la madrileña boca de metro de Moncloa. Esta militante manifiesta que el PSOE es el que mejor puede solucionar los problemas de los españoles.

Ellos y el resto de entrevistados forman una pequeña representación de los 37 millones de personas que podrán votar el 10-N y de las que 34,9 millones viven en España y 2,1 en el extranjero. Para 226.771 de los que residen en el país esta será su primera ocasión de poder participar en unas generales. Son quienes han cumplido la mayoría de edad desde la anterior cita electoral.