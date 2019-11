Economia destinarà 172 milions d'euros a polítiques industrials, més de 150 a l'IVACE i 356 a Labora l'any 2020

Així ho ha manifestat durant la seua compareixença en Les Corts per a informar sobre el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2020 i que en el seu departament suposen un total de 443,9 milions d'euros, açò és, 3,8 milions més que el 2019 (+0,9%). Es tracta d'uns pressupostos elaborats amb "sensatesa i prudència, d'acord amb el moment actual", tenint en compte l'"infrafinançament" de la Comunitat, "reals i executables" ha remarcat.

Per a açò, destinarà 172 milions d'euros a la indústria. D'aquest muntant, 35 milions seran per a escometre la tercera fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), 500.000 euros al pla d'acció per a la promoció de la seguretat industrial i altres 500.000 (+1%) per al reforç del teixit associatiu industrial. Així mateix, continua el suport a Ford Espanya SA, la planta del qual se situa en el municipi d'Almussafes.

L'IVACE comptarà amb 150,4 milions. D'ells, 18,1 (+2% respecte a 2019) aniran al programa d'energia en forma d'ajudes i incentius, en el marc del Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020.

En aquest punt, el conseller ha destacat que el foment a les energies renovables creix un 25% fins als 2,5 milions amb el nou finançament de les comunitats energètiques locals, 10 milions per als plans d'estalvi i eficiència energètica en la indústria, 2 milions en el programa d'ajudes a la mobilitat sostenible, 3 milions en préstecs a ajuntaments per a eficiència energètica d'enllumenat públic i 1,5 per al pla Renove.

Per a fomentar l'autoconsum, el fons de promoció del pla eòlic tindrà 3 milions (un 25% més que en 2019) i el fons de compensació eòlic 2,64 milions.