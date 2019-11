Las redes se rinden a Ana Blanco y su tirón de orejas a los candidatos: "Esto no es una foto de igualdad"

Las redes sociales han caído rendidas al alegato feminista enarbolado por la moderado del debate electoral, Ana Blanco, que ha dado un tirón de orejas a los candidatos a cuenta de la igualdad, al inicio del bloque sobre medidas sociales, y la ausencia de mujeres en el careo.

"Me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate, con cinco candidatos y ninguna mujer presente en este debate electoral. No hay ninguna candidata. Supongo que hablarán de la paridad, pero, en cualquier caso, en este momento no es una foto de igualdad", ha apuntado la presentadora.

Las redes sociales han aplaudido este comentario de la moderadora y la red se ha llenado de memes que han alabado que "la única mujer presente en el debate" haya alzado la voz para constatar y cuestionar la ausencia de candidatas y hacer reflexionar a los aspirantes.

Ana Blanco, there u go girl 💁🏽‍♀️ pic.twitter.com/OSqZgYLIAF — gvzitas (@whitefacts2) November 4, 2019