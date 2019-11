Dalmau asegura que la Comunitat será en 2020 "territorio libre de desahucios" y aboga por "exportar" el Botànic

Así se ha manifestado en un acto de campaña celebrado este domingo en La Nau junto al coordinandor federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el candidato al Congreso por Valencia, Héctor Illueca.

Dalmau ha defendido el "gobierno modélico" de la Comunitat "para lo que debe ser el gobierno de España" y ha apostado por un Ejecutivo "progresista, de coalición y siguiendo el modelo del Botànic".

El también conseller de Vivienda ha defendido que "gobernando es como se ha podido plantear políticas incipientes que van a transformar la vivienda" en la Comunitat Valenciana, ya que, según ha lamentado, "durante cuarenta años no han habido políticas de vivienda.

"Las personas necesitan un techo para vivir", ha manifestado, al tiempo que ha reivindicado que "si no se cumple el artículo 47 de la Constitución en relación con la vivienda, no somos capaces de ser ciudadanos como corresponde". En este sentido, Dalmau ha afirmado que en 2020 la Comunitat "será declarada territorio libre de desahucios".

Por otro lado, ha criticado que a "algunos partidos que no tienen un proyecto de estado solo ven sus pequeños problemas y no son capaces de entender que solucionamos los problemas de la gente" y ha denunciado que "a otros les tiembla el pulso al tomar decisiones que afectan a los oligopolios eléctricos", mientras que a Unidas Podemos "no nos tiembla el pulso nunca".

En este sentido, ha criticado que "algunos piensan que gobernar es imponer y vetar cuando tus votos son necesarios para formar gobierno".

Por su parte, el candidato al Congreso por Valencia Héctor Illueca ha advertido al electorado del "peligro que corre el sistema público" y ha criticado la 'Ley Mordaza' porque "coarta la libertad de expresión, encarcela a artistas y jóvenes y da cobertura a corruptos".

MAESTRO DEFIENDE QUE "EN ESPAÑA HAY PRESOS POLÍTICOS"

La también candidata por Valencia Roser Maestro ha lamentado que "en España hay presos políticos y encarcelamientos", por lo que ha animado a "seguir denunciando" el "sistema represivo del Estado español".

Asimismo, ha abogado por la derogación de la 'Ley Mordaza' y por "reformar el código penal" porque "solo benefician a los corruptos del PP y el PSOE".

En esta línea, ha criticado que "el PSOE de Pedro Sánchez es el mismo que el de Felipe González, de los GAL, el mismo que nos metió en el brazo armado del imperialismo" y ha reivindicado "la salida de España de la OTAN" y ha pedido al PSOE que "deje de mirar a la derecha que tanto parece interesarle". Finalmente, ha defendido que Unidas Podemos "asegurará las pensiones" y "hará público el Pacto de Toledo".

La candidata de la coalición al Congreso por Alicante, María Teresa Pérez, ha lamentado que con "esta precariedad" es "muy difícil emanciparse", por lo que ha demandado la "creación de proyectos de vida" porque "ser patriota no es defender una bandera, sino el futuro y la juventud".

Por su parte, la candidata al Congreso por Valencia Esther López Barceló ha pedido "perseguir los crímenes contra la humanidad" como "mejora de la memoria histórica tras la exhumación de Franco", una actuación que ha tildado de "parodia sin justicia". "Dicen que Cataluña es el problema, pero el problema son las condenas políticas y los fascistas en las instituciones", ha añadido.