El PP cree que el "silencio" de Sánchez sobre la financiación es una "falta de respeto" y "deja a Puig como irrelevante"

Ibáñez ha criticado que "ya nadie se puede fiar de Sánchez y del PSOE", porque "en un año ha pasado de decir que cambiaría el modelo en cuanto llegase a Moncloa, a ampliarlo a cuatro años y ahora a ignorarlo y dar la callada por respuesta", ha censurado en un comunicado.

Para el diputado 'popular', "Sánchez dilata en el tiempo sus promesas porque sabe que no las puede cumplir, pero la Comunitat Valenciana no tiene tiempo que perder". "No podemos esperar más y las falsas promesas socialistas ya no calan en los ciudadanos", ha apostillado.

El portavoz de Economía del GPP ha afirmado que los valencianos "ya saben que con un Gobierno socialista solo habrá más deuda y más déficit". Ha manifestado que están "cansados de los anuncios y de las bofetadas que Puig recibe de Sánchez".

En su opinión, "lo peor es que Puig calla o lo aplaude en lugar de plantarse". Así, Ibáñez ha criticado "la actitud sumisa de Puig, que ante Sánchez solo es socialista y se olvida sistemáticamente de que es también President de todos los valencianos y es incapaz de alzar la voz y reclamar modelo que antes pedía con tanta urgencia".

PIDE AL PSPV "VALENTÍA"

"Ante el silencio de Sánchez en una cuestión tan sensible como es la financiación; ante el trato que tiene con Puig, al que ignora; y ante el silencio de este, esperamos que los socialistas valencianos tengan la valentía de salir de inmediato a criticar a Sánchez. Esto no es una cuestión de partidos, es recordarle a Sánchez lo inadmisible de una actitud reiterada hacia los valencianos y hacia su President", ha remarcado Ibáñez.

El diputado ha lamentado que, "con el PSOE, los valencianos siempre se quedan en el limbo, esperando". A su juicio, "para lo único para lo que Sánchez cuenta con la Comunitat Valenciana es cuando sube los impuestos". Hoy más que nunca la Comunitat necesita un presidente del Gobierno que se acuerde de ella y que no nos trate como si fuéramos de segunda división", ha concluido.