Ortega Smith califica el Pacto de Toledo de "mentira": "Es un pacto de silencio entre sindicatos y partidos"

Así lo ha indicado en un acto público celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo, junto al candidato número uno de Vox por la provincia al Congreso, Manuel Mariscal, y al presidente provincial del partido, Daniel Arias, en el que ha hablado "del daño" que le han hecho a los pensionistas españoles.

En este sentido ha lamentado que los dirigentes de los partidos políticos que han gobernado España han "ocultado" que el sistema de pensiones "estaba quebrado" o no han contado que la caja de Seguridad Social está teniendo que sufragarse con créditos poniéndose en riesgo "unas pensiones dignas"

Es por ello por lo que ha defendido que Vox ha venido a la política española a contar la verdad y ha añadido que una de ellas es la "transformación inmediata" de sistema pensiones para garantizar su viabilidad y reconocer el derecho de los pensionistas a que el dinero que han ctizado es suyo. "Esa es la realidad", ha aseverado.

MENSAJE DE ESPERANZA

Ortega Smith ha querido lanzar un mensaje de esperanza antes las dificultades de una España "asediada" por los que quieren romper la unidad, por la "mentira" de quienes quieren hacer a la ciudadanía que olviden la historia o por la dificultades económicas y la crisis que volverá a "azotar" a tantas empresas.

"Tenemos muy claro que en el Congreso de los Diputados, en las regiones y en los ayuntamientos, con nuestros representantes, estamos defendiendo todos los días a esa España olvidada de la que se han mofado los partidos políticos, porque parece que el único derecho que teníamos era a estar callados", ha argumentado.

Por ello, ha defendido que la resistencia "es una obligación moral" para los españoles. "No hay tregua, no hay descanso y no hay resignación. Somos la resistencia y el avance de una España valiente", ha señalado, para añadir que Vox seguirá luchando para que al frente del Gobierno esté un hombre "trabajador y leal" como su presidente, Santiago Abascal.

VOX LO TIENE "MUY CLARO"

De su parte, el candidato número uno de Vox por la provincia al Congreso ha señalado que Vox tiene "muy claro" que ha venido a la política a defender a España y a Toledo. "Somos conscientes de que esta provincia la han desatendido los políticos de siempre", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que los diputados de Vox en el Congreso por Toledo van a defender un plan urgente para mejorar las comunicaciones de la provincia, que van a defender a los policías y guardias civiles que ven como sus carteles se "caen a trozos" o un plan hidrológico nacional.

Del mismo modo, ha apuntado que defenderán la derogación de la ley de memoria histórica y que no se exija la exhumación del general Moscardó, que dirán "no" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a esas políticas que "dividen" a los españoles y que defenderán los intereses de agricultores y ganaderos.

Finalmente, el presidente provincial de Vox ha dicho que llevan dos semanas recorriendo la provincia y que en todas partes están viendo "mucha ilusión y esperanza" de la gente para que haya un partid político que devuelva "el sentido común" a las instituciones y defienda la unidad de la nación.

"Vox no tiene un programa solamente para tener 24 diputados, sino para gobernar en España y condicionar un gobierno", ha señalado, para pedir al publico asistente que transmita el mensaje del partido para que "irrumpa" en el Congreso con más diputados de los que tiene.