Más de 2.000 personas participan en la primera edición de 'Cuzcuwine 2019'

La fiesta ha durado todo el día. Todos aquellos que se han acercado a la plaza Mayor del pueblo han podido disfrutar de todas las actividades programadas. La única que no ha podido realizarse es el viaje en globo cautivo, previsto para primera hora de la mañana. Las condiciones climatológicas no acompañaban. No ha llovido, pero el fuerte viento ha provocado que se tuviera que cancelar el vuelo como medida de seguridad.

Los tickets previstos se han agotado a las 15,00 horas superando todas las expectativas. Adultos y pequeños han disfrutado reviviendo antiguas tradiciones vinícolas, como el pisado de la uva, realizado por niños de Cuzcurrita vestidos con atuendos regionales utilizando una piedra rescatada de 200 años de antigüedad.

Los más pequeños han disfrutado con hinchables, talleres infantiles de manualidades con pintura y corchos, paseos en caballo, carrozas, la ambientación musical de Disco Music y la batukada de San Asensio.

Bodegas Bohedal, Bodegas El Arca de Noé, Bodegas Heredad Martínez Castillo, Bodegas Pretium, Bodegas Tarón, Bodegas Tobía y Bodegas Urbina han ofrecido degustaciones de sus vinos. Para comer, se ha asado un cerdo con el método tradicional, además de ofrecer otras opciones gastronómicas como la croqueta de "Croqueta y Presumida", bollos preñaos y un food truck abierto todo el día.

Por la tarde, el prestigioso historiador antropólogo y filósofo Luis Vicente Elías ha realizado una exposición al aire libre sobre la historia oral del vino, su relación con el Románico y el patrimonio del "Territorio Tarón" como elementos fundamentales de nuestra cultura. Conocimiento de nuestro entorno e historia que podía completarse con la visita a la exposición de utensilios antiguos utilizados en la vendimia por nuestros antepasados.

Los actores de Sapo Producciones han amenizado la velada con sus actuaciones y canciones, realizando además una visita teatralizada por el casco antiguo del municipio en un recorrido interesante y muy divertido.

Y como colofón, tras el atardecer, la jornada ha culminado con una fiesta temática con música y ambientación de los años 80.

El alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón, Román Urrecho Junquera, y el concejal, Fernando Castillo, quieren transmitir a todos aquellos que se han acercado a Cuzcurrita del Río Tirón su agradecimiento por haber hecho de este día todo un éxito.