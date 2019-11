La Federación Hotelera pitiusa carga contra la huelga de las Kellys y acusa a CGT de buscar "publicidad y promoción"

La Fehif ha recordado en un comunicado que "la huelga es ilegal cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio". Así, para la patronal es "ilegal" la convocatoria de paros en Ibiza al referirse a la inclusión en el Convenio de Hostelería de Baleares de la medición de tiempos en las tareas de las camareras de pisos y limpiadoras.

También han dicho que el derecho a la negociación colectiva "se está pisoteando" y han considerado que no existen motivos para justificar los paros porque la patronal está "completamente de acuerdo" en lograr que se cumpla la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

Además, el sindicato convocante -CGT- tiene un nivel de implantación "inexistente" en las empresas pitiusas de hostelería y, así y todo, "se permite convocar una huelga y protestas en casa ajena", han criticado.

"El objetivo es siempre el mismo: buscar visibilidad para tener representación en las próximas elecciones sindicales", ha lamentado Fehif, quien ha acusado al sindicato de "sacrificar el bien común por intereses propios". También han considerado que "se han aprovechado de las camareras de pisos para lograr publicidad y promoción".

"Lo único positivo de la huelga fue ver a un sindicato anarquista pedir el cumplimiento de la ley. Eso fue un avance", han insistido desde la patronal.

Sobre la participación en los paros de agosto, la entidad empresarial ha afirmado que no quisieron hacerla pública porque "fue ridícula" y no quisieron aparecer "como prepotentes". Incluso, han reiterado que la participación fue inferior al 5 por ciento "con toda certeza" y posiblemente no llegó al 3 por ciento.

"La participación fue insignificante porque no tuvo el apoyo de los legítimos representantes de los trabajadores, los sindicatos UGT y CCOO", ha reiterado.

Sobre el convenio colectivo, la Fehif ha recordado que se logró en el último convenio colectivo una mejora salarial del 17 por ciento en cuatro años y ha afirmado que Baleares es de las zonas de España en las que mejor se paga a las camareras de piso.

SOBRE LAS CARGAS DE TRABAJO

En su comunicado, la Federación se ha referido a las razones de fondo de la convocatoria de huelga, tales como la carga de trabajo, los problemas de salud y la jubilación anticipada.

Así, sobre la carga de trabajo, han explicado que ésta se mide por horas, siendo la jornada laboral de ocho horas diarias. También han explicado que el número de habitaciones que se hacen en una jornada cambia cada día, según el número de salidas u ocupantes.

Eso sí, la temporalidad del trabajo y la dificultad para encontrar personal pueden llevar a situaciones puntuales de tensión en el trabajo y, seguramente, es posible mejorar la gestión de las puntas de trabajo.

En cuanto a las enfermedades, la patronal ha reconocido no estar cualificada para intervenir en esta materia. Tampoco en la jubilación pueden intervenir, sino que es la Administración la que debe estudiar este tema.