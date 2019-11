Ndongo pide el voto para "proteger" a España y asegura que los inmigrantes "de bien" saben que Vox no es racista

Así lo ha manifestado este sábado en el acto de presentación de la candidatura de Vox al Congreso por Valladolid en la caseta de la formación en la plaza Zorrilla, momento en el que ha estado acompañado por el cabeza de lista de esta circunscripción, Pablo Sáez, y el resto de candidatos, Jesús García-Conde, Isabel Pérez, María Teresa Martín y María Dolores de la Cuesta, así como por el presidente de la Comisión Gestora Provincial de Vox de Valladolid, José Ignacio Uribe.

"No podéis decir que no nos va a pasar como en Venezuela, esto puede pasar, y ahora tenéis la oportunidad de defender vuestro país detrás de Vox, porque es el único partido que realmente demuestra que quiere proteger España", ha subrayado Ndongo, en declaraciones recogidas por Europa Press, sobre las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

Asimismo, ha animado a vivir estos comicios con "ilusión" porque, como ha señalado, se trata de una "nueva oportunidad" para su formación, y ha incidido en que se ha trasladado a Valladolid para mostrar su "apoyo" a la candidatura de Vox por la provincia.

En este sentido, ha pedido a los votantes que apoyen a estos candidatos, a los que, como ha criticado, les van a sacar "todo tipo de mierda".

El afiliado camerunés de Vox también ha destacado su apoyo a la formación como inmigrante y ha reiterado que los "inmigrantes de bien" saben "perfectamente" que el partido "no va en contra" de "ningún" extranjero, sino que "quiere uno honesto y trabajador, que quiera España".

"No estamos en contra de nadie, si Vox fuera un partido racista yo no estaría aquí", ha apostillado, para reiterar que en la formación política que apoya "no hay racismo" y resaltar que "hay que defender España como sea, donde sea y todos los días".

"ILUSIÓN RENOVADA"

Por su parte, Pablo Sáez ha asegurado que su formación defiende las "opciones" que permitirán que "el sentido común" vuelva a la política española y ha insistido en que aborda estos comicios con "ilusión renovada" porque ahora cuenta con representantes en distintas administraciones.

El cabeza de lista al Congreso por Valladolid ha ensalzado el mensaje "directo" y "claro" que su partido ha transmitido en el Congreso de los Diputados y ha confiado en obtener "grandes resultados" en las próximas elecciones para conseguir aumentar los 24 diputados de Vox.

Sáez ha explicado que su partido es un "instrumento" al "servicio de España, que "defiende" la ilusión, los valores, la vida, la familia, la igualdad y la unidad de España, y ha recalcado que se trata de una formación que aporta "credibilidad" y "compromiso".

"Somos el partido del sentido común", ha agregado, para añadir que en todas las campañas Vox ha mostrado en sus actos la bandera y el himno porque "España siempre".