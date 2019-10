10N.- Cs destaca su apuesta por los autónomos como "motor de creación de riqueza"

Cambronero, al término de la reunión con representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-Andalucía) junto a la diputada andaluza Ana Llopis, ha indicado que Cs es "el partido de los emprendedores y los autónomos", un sector "que supone el 20 por ciento de la ocupación y que genera el 30 por ciento del empleo", por lo que "merece que el gobierno de España los respalde de forma decidida".

En un comunicado, ha afirmado que, para poner "a España y a los autónomos en marcha", Cs apuesta por "la ampliación a dos años de la tarifa plana para nuevos autónomos", una medida de la que "también podrán beneficiarse los autónomos societarios que gestionan una pequeña o mediana empresa".

Además, indica que "los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado" y "podrán aplazar el pago del IVA de facturas impagadas". En el caso de que "superen los 60 días de impago, podrán solicitar a la Agencia Tributaria que reclamen al deudor el pago del IVA por esas facturas", agrega. Junto a ello, "los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas", ha advertido.

El candidato de la formación naranja ha puesto como ejemplo "la gestión de la Junta de Andalucía" que, en diez meses, "ha ampliado la tarifa plana a los autónomos" para que "en los dos primeros años solo abonen una cuota de 60 euros mensuales". Además, ha recordado el incentivo para que "las trabajadoras autónomas que se reincorporen tras la maternidad, con tarifa plana de 60 euros dos años y cuotas súper reducidas de 30 euros para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural".

En el encuentro en el que también han participado miembros de la Asociación de Empresarios del Taxi Rural de la Provincia, Cambronero ha señalado que el compromiso de Cs pasa por "fomentar una fiscalidad incentivadora con bajada del 60 por ciento del IRPF para las personas que viven en los municipios en curso de despoblación", a la que se añadirán otras medidas "enfocadas a jóvenes y a la mujer rural". Considera que se trata de medidas "urgentes" para "sacar a Sevilla y a su provincia de la parálisis que ha provocado el bipartidismo".