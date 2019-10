El pleno de Diputación no acepta rechazar más peajes en las autovías al no haber una "propuesta" oficial

La moción del PP ha sido defendida por el diputado popular Ramón Peña, quien ha recordado que el 31 de diciembre de este año finaliza la actual prórroga de la concesión administrativa de la que goza la empresa Abertis para la explotación comercial de la autovía de peaje AP-4, rememorando además el compromiso del anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy de no acceder a nuevas prórrogas, para que la carretera quede así libre de peaje. En paralelo a tal compromiso, el anterior gabinete popular hablaba de posibles negociaciones con las empresas concesionarias de las autopistas, para dilucidar el futuro de la gestión de tales infraestructuras.

En ese sentido, después de que trascendiese que el Gobierno en funciones del PSOE sopesaba plantear un posible "pago simbólico" en las autovías públicas, Peña ha tachado de "ocurrencia" tal extremo, insistiendo en la decisión del anterior Gobierno del PP respecto a no permitir nuevas prórrogas en el peaje de la AP-4.

Adelante, Cs y Vox han respaldado la propuesta del PP bajo la premisa de que la ciudadanía "ya paga con sus impuestos el mantenimiento" de las autovías y no hay que "meter más la mano en el bolsillo" de los contribuyentes, si bien desde las filas de la coalición de izquierdas se ha recordado que el Gobierno central del PP ya estudiaba en 2012 "peajes blandos" en las autovías públicas, lo que junto con las prórrogas de la AP-4 aprobadas por los gobiernos del PSOE y el PP refleja a su juicio el "turnismo" que protagonizan tales partidos.

El diputado provincial del PSOE Francisco Toajas, alcalde además de Las Cabezas de San Juan, localidad con está instalado el peaje de la AP-4, ha defendido no obstante que no pesa "ninguna propuesta" oficial al respecto, acusando al PP de promover un "tinglado electoral" merced a "filtraciones" y recordando que el Gobierno en funciones del PSOE no sólo ha decidido no renovar la prórroga del peaje de la AP-4, sino que ya ha licitado los contratos de mantenimiento de la autovía de cara a la reversión de la misma a lo público.

Igualmente, ha avisado de que en marzo de 2018, el ejecutivo del popular Mariano Rajoy encargó "un informe para estudiar peajes blandos" en las autovías. "El peaje de la AP-4 acaba en escasos 60 días", ha enfatizado, toda vez que aunque el PP, Adelante, Cs y Vox han votado a favor de la propuesta, la misma no ha prosperado al votar en contra el PSOE, que goza de mayoría absoluta.