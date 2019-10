Pilar Pallarés, Premio Nacional de Poesía 2019: "El Estado español sigue teniendo una visión centralista con las lenguas"

La gallega Pilar Pallarés ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Poesía 2019, por 'Tempo fósil', una obra distinguida por transmitir "con profunda sabiduría y emoción" la experiencia de la pérdida, según ha destacado el jurado.

La autora ha lamentado que "el Estado español siga teniendo una visión centralista" con las lenguas, aunque "se intente disimular". Pallarés, que ha escrito la mayor parte de su obra en gallego, ha señalado tras la concesión del premio que la situación de la literatura en esta lengua "tiene que ver con la situación del país".

"Yo fui educada en español por padres gallego hablantes", ha explicado la poeta, que se reconoce como "nacionalista" precisamente por una cuestión relacionada con la lengua.

La galardonada considera que en Galicia el problema del idioma está "muy ligado a una situación de clase, a las clases populares". "Soy nacionalista por esto, porque a mí las identidades no me importan en absoluto, soy antiidentitaria", ha asegurado.

Es por eso que Pallarés entiende que el uso del gallego está "vinculado a una defensa de clase", algo que "en otras naciones del Estado es una situación diferente".

En cualquier caso, ha matizado que esa postura nacionalista no está vinculada a la independencia gallega. "Como concepto teórico está muy bien, pero en el actual contexto no hay mucho lugar. Por lo menos en el caso gallego", ha destacado.

Pilar Pallarés, una larga trayectoria poética

Pilar Pallarés (Culleredo, A Coruña, 1957) es licenciada en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela, trabaja como profesora de literatura gallega y colabora como articulista en diversos medios, como A nossa terra, El País o Si scrive.

En 1979 su primer libro publicado, 'Entre lusco e fusco', ganó el premio Poesía Nova do Facho y en 1983 su siguiente obra, 'Sétima soidade', ganó el Premio Esquío.

Posteriormente ha publicado, entre otros, los libros de poemas: 'Livro das devoracions' (1996), 'Poemas' (2000), 'Leopardo son' (2011) -por el que recibió el Premio de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega- y 'Tempo fósil' (2018), merecedor del Premio de la Crítica 2018.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

Distinguida por transmitir con "sabiduría y emoción" la pérdida

El jurado ha distinguido la obra de Pallarés por “transmitir con profunda sabiduría y emoción, a un tiempo lúcida y desgarrada, la experiencia de la pérdida y de la destrucción de lo vivido, de lo que nos configura, desde una conciencia del paisaje como un cuerpo vivo”.

Pallarés se ha mostrado "bastante sorprendida" con la concesión del premio, del que ni siquiera sabía que se fallaba este jueves 31 de octubre. "Cuando me llamaron, estaba comunicando y no consiguieron hablar conmigo. Fue mi editor el que me llamó después y pensaba que era por una antología que estábamos preparando", ha añadido.

El jurado ha estado presidido por Carlos Alberdi Alonso, director del gabinete del ministro de Cultura y Deporte. Como vicepresidenta ha actuado Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.