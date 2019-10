El gobierno municipal y Vox suscriben el acuerdo de ordenanzas fiscales para 2020

En una rueda de prensa, el alcalde ha agradecido el trabajo en los últimos dos meses de la Delegación de Hacienda en la elaboración del expediente, que "es complejo, requiere de muchos informes y trabajo, para que además no se ponga en riesgo ningún ingreso, ni servicio público del Consistorio", así como por "las negociaciones que se han llevado a cabo".

Al respecto, ha señalado que "hoy se da un ejemplo de responsabilidad por la ciudad y hacer una apuesta centrada en bajar impuestos, en mejorar la competitividad de las empresas y la economía y la posición económica de las familias".

Asimismo, ha agradecido a Cs su labor, "porque esto requiere de un esfuerzo importante de coordinación entre el gobierno local y con una forma muy trabajada y dialogada a lo largo del tiempo para cerrar una propuesta concreta", de ahí haya elogiado "la lealtad".

Igualmente, ha agradecido a Vox que "haya sido exigente, que es bueno", y haber hecho que "no fuera más fácil subir impuestos que bajarlos", al tiempo que ha resaltado sus aportaciones al expediente, "que son importantes".

El primer edil también ha valorado que "se han antepuesto los intereses de la ciudad y general al posible interés electoral de cada uno" ante el inicio de la campaña de las elecciones del 10N, por lo que "hoy se cierra el acuerdo que permite la aprobación de la bajada fiscal masiva para 2020 y da un horizonte de estabilidad para políticas fiscales de bajar impuestos en los próximos tres ejercicios".

Según ha subrayado Bellido, "los grandes beneficiados son los cordobeses, las empresas, las familias, los que van a heredar en casos de plusvalías y los propietarios de vehículos", entre otros, de forma que "a partir de 2020 hay un escenario fiscal mucho más favorable para las empresas y las familias".

"EL PRINCIPIO DE MEJORA"

Por su parte, Isabel Albás ha declarado que "hoy es un día importante para Córdoba y todos los cordobeses al llegar a un acuerdo para bajar los impuestos", de modo que "se evidencian los acuerdos y que se han antepuesto los intereses partidistas estando en precampaña electoral", todo ello "entre tres partidos diferentes", ha apostillado, agradeciendo en este caso a Vox que "se sume a la iniciativa que beneficia a todos los cordobeses".

La primera teniente de alcalde ha indicado que "se pone en evidencia que desde el equipo de gobierno se ofreció a todos los grupos municipales que se sumaran a la bajada de impuestos a todos los cordobeses", pero "ha habido un bloque determinado que ha decidido que no se suma, no hace aportaciones y no presenta mejoras a las ordenanzas", ha lamentado, para agregar que "ese tipo de política de enfrentamientos no beneficia a los cordobeses".

En cualquier caso, ha resaltado que "se bajan los impuestos a las clases medias, a las familias numerosas, a los autónomos", a la vez que "se apuesta por la sostenibilidad con los vehículos híbridos", ha remarcado Albás, quien ha sostenido que "éste es el principio de unas ordenanzas fiscales que año tras año van a mejorar Córdoba".

Ha insistido en que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y con estas ordenanzas se va a demostrar que se van a bajar los impuestos y los servicios públicos se van a mantener con una gran calidad".

"PRUDENTE POSPONER MÁS BAJADAS"

Mientras, la portavoz de Vox ha valorado la labor de la Delegación de Hacienda y "la predisposición desde el principio para llegar al acuerdo" por parte del gobierno, aunque "ha habido momentos complicados, porque desde Vox queríamos una bajada aún mayor", ha admitido, para añadir que entiende "el temor a la hora de abordar una mayor bajada en un primer año sin saber la situación real del Ayuntamiento; no seríala primera vez que el PP hereda una situación del PSOE que no es lo que parece".

Por ello, cree que "es prudente posponer para años venideros bajadas mayores que afecten a impuestos que representan unos ingresos muy altos para el Consistorio, como las plusvalías y el ICIO", si bien considera que "el esfuerzo es grande y estas ordenanzas son infinitamente mejores que las heredadas del cogobierno de PSOE e IU".

En este sentido, Badanelli ha afirmado que "se ha hecho una apuesta importante por ayudar a las familias a tener más dinero en el bolsillo y posibilitar que los que crean empleo lo hagan más y mejor". A su juicio, "es un paso importante en el Ayuntamiento, que demuestra la voluntad de los tres grupos de llegar a acuerdos beneficiosos para la ciudad por encima de intereses partidistas". Y ha terminado precisando que "desde Vox se va a hacer una oposición dura y leal, mirando por los intereses de los cordobeses".

LOGRAR "EL MAYOR APOYO POSIBLE"

Y Salvador Fuentes ha informado de que independientemente de que haya un acuerdo ya, están "abiertos al diálogo hasta el último minuto antes del Pleno", con el objetivo de "sacar las ordenanzas con el mayor apoyo posible", al tiempo que ha destacado que "se humaniza la fiscalidad en Córdoba", por lo que "se firma un acuerdo de compromiso y responsabilidad".

En concreto, en el acuerdo suscrito se recoge que el PP, Cs y Vox "contribuirán decididamente a una reforma de la ordenación fiscal que suponga una importante bajada fiscal de los tributos municipales en el periodo 2020 a 2023".

Además, trabajarán por el cumplimiento de "la creación de empleo de calidad"; "la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera como principios rectores de los presupuestos y la gestión económica de recursos públicos, mejorando la calidad de servicios públicos", así como "eliminar organismos innecesarios y suprimir gastos suntuarios".

También, abogan por impulsar una reforma fiscal que contemple de forma gradual de 2020 a 2023 que en el IBI rústico "se alcance la media nacional (0,62%) con bajadas anuales de aproximadamente un 15 por ciento, hasta conseguirla en los cuatro años de mandato"; en el ICIO, "la supresión efectiva del 3,46 por ciento a razón de una bajada paulatina del tipo del impuesto en torno a -1,14 por ciento de promedio anual hasta 2023".

En relación con el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, proponen en el caso de herencias a favor de descendientes, ascendientes y cónyuges, "seguir los acuerdos firmados en Andalucía en materia de sucesiones y dar cumplimiento a los programas electorales de los partidos que suscriben el presente acuerdo", de modo que "en todo caso antes de 2022 se alcance una bonificación del 95 por ciento en la sucesión de cualquier inmueble urbano, y sin condicionantes de ningún tipo, especialmente los relativos a la naturaleza del bien, su destino, la convivencia entre causante y heredero o legatario, o a los domicilios de cualquiera de ellos".

Dado que la bonificación se establecerá de forma gradual hasta 2022 y en función de la intensidad de los impactos económicos que sobre las cuentas producen estas decisiones, "establecer un sistema informático que garantice el control y conocimiento exacto de lo recaudado por este tributo en caso de transmisiones mortis causa, pues a la fecha actual resulta imposible cuantificar dicho impacto".

Y en el supuesto de que la transmisión de la propiedad no experimente aumento de valor "la liquidación será cero, de acuerdo con la jurisprudencia, evitando así la reclamación innecesaria al interesado, por lo que se arbitrará un sistema de declaración específico para tales supuestos".