Casares traslada a UGT el compromiso del PSOE de subir el SMI y elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores

En su reunión con Carmona, el candidato socialista ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el SMI un 22% en 2019, hasta los 900 euros, "el mayor esfuerzo de la historia" en esta materia, y le ha detallado que "el objetivo de los socialistas es aumentar el SMI, de forma progresiva y acordada en el marco del diálogo social de acuerdo con lo establecido en la Carta Social".

Casares también ha avanzado al líder sindical la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores en el encuentro que han mantenido esta tarde en la sede del sindicato en Santander y al que también han asistido la candidata al Congreso, María Jesús Calva, la cabeza de lista al Senado, Isabel Fernández, así como por la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario, Noelia Cobo.

En cuanto al contenido de ese nuevo estatuto de los trabajadores, Casares ha explicado que tendrá tres propuestas centrales, que serán subir los salarios, una revisión de la negociación colectiva para restaurar el "equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores" y una mejora de las políticas activas de empleo.

Por otro lado, ha destacado que con este nuevo estatuto se quiere incentivar la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo.

"Estamos pensando en los más 250.000 trabajadores que hay en Cantabria y especialmente en esos 34.000 hombres y mujeres de Cantabria, que quieren trabajar y no pueden", ha destacado, exponiendo estos dos compromisos sociales del PSOE.

Para el candidato socialista, "es fundamental que los salarios de los trabajadores de este país sean dignos para que la gente pueda vivir mejor, pero también para mejorar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar unas pensiones más dignas para las próximas generaciones".

En este sentido, Casares ha ensalzado que "muchos jóvenes cántabros no pueden hoy emanciparse porque no tienen sueldos que les permitan vivir y trabajar". Así, el 14% de los jóvenes cántabros, de entre 16 y 30 años, logra emanciparse, siendo la comunidad autónoma donde menos probabilidades tienen los jóvenes de forjarse un futuro de forma independiente, muy por debajo de la media nacional que está en el 19%.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Cantabria (UGT), Mariano Carmona, se ha mostrado satisfecho del encuentro con Casares y de que el PSOE recoja muchas de las reivindicaciones del sindicato. "Ya es hora de que los partidos políticos empiecen a darse cuente de que el diálogo social es importante y que hay que escuchar a los trabajadores y trabajadoras de este país", ha dicho.

En este sentido, Carmona ha asegurado que serán "inflexibles" con sus reivindicaciones ante cualquier partido que pueda formar gobierno en España. Además, ha advertido que desde UGT "estarán atentos y expectantes si no se recuperan los derechos y las libertades. Si la gente en este país no puede protestar cuando las cosas no le gusten sin miedo a ir a la cárcel, algo que recuerda a otras épocas".