El caso Promálaga y la creación de una comisión de investigación centra el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Así, los grupos de PSOE y de Adelante Málaga han presentado sendas mociones urgentes en la que piden una comisión de investigación sobre el caso Promálaga para "depurar responsabilidades políticas". También el PP ha pedido la comparecencia del gerente de la empresa, Francisco Salas, a quien todos los grupos le podrán realizar preguntas.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha dicho que son "hechos extremadamente graves" los conocidos, lamentando que "se nos ha negado información". Además, ha incidido en que en el debate en el pleno quieren preguntar a Cs "cuál será su postura" tanto de Juan Cassá -con el que ha dicho tiene "una relación fluida cuando se trata de temas de importancia de la ciudad"- como de Noelia Losada. "Queremos saber qué votará Cassá, si coherentemente con lo hecho durante el anterior mandato, o votará como hace Losada, que es entrega absoluta al PP".

En este punto, ha criticado que la forma de llevar Promálaga "se ha convertido en un chiringuito más". "La sombra sobre Promálaga y este Ayuntamiento es permanente", ha asegurado Pérez.

Ha criticado, también, que el equipo de gobierno y el alcalde, Francisco de la Torre, lo que han hecho es "creer que se estaba dando transparencia cuando en todo momento lo que se ha intentado es que no haya". Asimismo, ha advertido de que "ha desaparecido la información de los contratos y subvenciones del perfil de transparencia de Promálaga; lo han borrado de la base de datos", a lo que el regidor ha dicho que "es la primera noticia de este tema, no deben desaparecer, deben estar ahí. Si estaban en la web tienen que estar".

También Pérez ha acusado al alcalde de "intentar regatear" en la junta de portavoces de este miércoles, incluso al secretario general del Ayuntamiento, "el hecho de que los grupos de la oposición pudiéramos preguntar al gerente de Promálaga"; algo que el regidor ha negado, reiterando que la comparecencia es en "nuestro deseo de facilitar información e impulsar la clarificación de todo"; además ha insistido, tras recordar que no estuvo en la anterior reunión en las que se abordó el tema, que le sorprende esa crítica del PSOE "porque no ha lugar a la misma", incidiendo en el "estilo democrático y participativo que me suele caracterizar".

Además de la comisión, el PSOE también pide que se ponga a disposición de concejales miembros del consejo desde el próximo 4 de noviembre el listado de contratos públicos de Promálaga, así como toda la información judicial. También convocar la comisión de transparencia e iniciar procedimientos para la fusión del IMFE y Promálaga.

"Nosotros vamos a llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano, incluso un pleno extraordinario, porque queremos conocer toda la verdad de lo que ha pasado en Promálaga", ha afirmado Pérez, insistiendo en que el alcalde es "el máximo responsable".

Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha destacado también que el caso de Promálaga "merece la atención del pleno por su gravedad"; insistiendo en las responsabilidades políticas más allá de las penales.

Así, ha aludido a que pese a que la investigación en el juzgado es desde 2015 "puede haber hechos anteriores y tenemos sospechas de que lo hay, no solo en la adjudicación de contratos de Promálaga, también en contratos del Ayuntamiento, de organismos autónomos y, en definitiva, de todo el 'holding' municipal". "No lo decimos gratuitamente", ha dicho.

ALCALDE Y CS

El alcalde, al respecto, ha insistido en que no ve necesaria la creación de una comisión de investigación cuando "los juzgados tanto de lo penal como de lo laboral están actuando en esta materia y van a hacer un trabajo de manera completa y perfecta", mostrando confianza "plena" en la división de poderes y respeto a la actuación del poder judicial: "No va a dejar tema sin profundizar, aclarar y sin preguntar lo que sea necesario, además de pedir todos los testimonios que sean necesarios".

"Lo que se está haciendo y se va a hacer en un juzgado es lo mejor que se puede hacer y hay que dejar que termine su trabajo", ha afirmado De la Torre, que ha recordado que tuvo conocimiento de los hechos en la etapa de Mario Cortés, que era vicepresidente de Promálaga, respaldando la acción que iban a tomar.

Respecto a la petición de información, ha dicho que "lo que sea realista" se hará, insistiendo en que tener información de 16 años para el próximo 4 de noviembre "es imposible" y "facilitaremos la información pero en el tiempo necesario".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha abogado por esperar a que la investigación judicial "determine lo que tenga que determinar"; aunque ha incidido en que en estos procedimientos es "importante la fase" en la que el fiscal califica los hechos, dejando la puerta abierta en ese momento a estudiar la creación de la comisión de investigación: "Es ahí, en esa fase en la que hay que tomar decisiones".

Cuestionado el alcalde por ello, ha asegurado que "no dudo esa posibilidad" pero, en este caso, "la actuación nuestra ha sido tan rápida, de tanta colaboración como tiene que ser, a través de lo que nos pidió la Policía Nacional, que ese es el camino que hay que seguir, no montar en paralelo otra actuación que pueda ahora mismo suponer una posible interferencia".

Es más, ha dicho que la jueza que lleva este tema "no es nada partidaria -de una comisión de investigación-, y lo comprendo, ella quiere trabajar con la independencia que debe caracterizar el trabajo de los jueces" y si después se quiere hacer la comisión de investigación "si ningún problema y si aporta algo" se hará pero "en el momento que la juez considere que no le interfiere", abogando por preguntarle.

También se ha referido el portavoz del PSOE sobre la puerta abierta a la comisión de investigación dejada por Losada: "Se está dando cuenta de que está obrando mal y ante la negativa de Cs a una comisión de investigación esto es un salvavidas pero no es suficiente".

PROYECTOS

Por otro lado, el alcalde ha informado de las mociones urgentes del PP, una en relación con la eliminación de la violencia contra la mujer y la otra relativa a los proyectos pendientes del Gobierno central en Málaga. "Es recordar, gobierne quien gobierne, que en sus agendas tengan estas ideas", ha afirmado De la Torre.

Entre otros proyectos que recoge la moción, de un punto con un total de 21 propuestas, están la prolongación de las líneas de cercanías C-1 y C-2 hasta el centro de la ciudad -Plaza de la Marina-; financiación de la conexión peatonal y ajardinada entre el Parque y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, con el consiguiente soterramiento de la avenida Cánovas del Castillo y una partida presupuestaria para el auditorio.

Por otro lado, la moción urgente de Cs propone el reconocimiento de la labor de policías desplazados a Cataluña tras la sentencia del procés y la "necesidad" de la equiparación salarial "real" con los cuerpos autonómicos, ha explicado la portavoz municipal naranja, Noelia Losada. A la rueda de prensa también ha acudido el portavoz de Jupol en Málaga, Miguel Ángel Millán, que ha dicho que "los compañeros lo están pasando bastante mal", acusando al Ejecutivo en funciones de "abandono".