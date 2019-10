Pilar Rubio prepara un perrito caliente en 'El hormiguero' con una excavadora de 10 toneladas

Ataviada con una camiseta de Wonder Woman, Pilar Rubio volvió a sorprender este martes a los espectadores de El hormiguero, a Pablo Motos y al invitado del día, el cantante Nicky Jam.

La colaboradora se presentó en el plató del programa de Antena 3 con un nuevo reto, preparar un perrito caliente con la pala de una excavadora de 10 toneladas: "Pilar tiene cinco mandos y cada uno con veinte movimientos", explicó Motos.

Jam le preguntó al presentador si creía que sería capaz de conseguirlo, y él le contestó que "no lo sé, pero Pilar es lo máximo".

.@PilarRubio_ se enfrenta a un nuevo reto sobre una excavadora #NickyJamEHpic.twitter.com/WTURMmkUFi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2019

Rubio se subió a la máquina y afirmó que "no quiero romperte el suelo Pablo, pero lo que más me preocupa son los focos", mientras, poco a poco, fue acercando la pala al pan, lo sujetó y lo llevó a una mesa.

A continuación, cogió la salchicha mientras un miembro del equipo le daba indicaciones "porque desde aquí no veo bien", admitió la colaboradora desde la cabina. La dejó suavemente sobre el pan y fue a por el tercer ingrediente, el kétchup.

"Por favor, ¿me podéis quitar la tapa?", solicitó Rubio mientras agarraba el bote de salsa y lo llevaba a la mesa donde esperaba el perrito caliente.

"¿Me puedes traer el perrito que yo no puedo ir?", le pidió Motos. "Pablo, no me hagas esto", respondió con una sonrisa la colaboradora, que no dudó en coger el perrito de su soporte y llevárselo a su jefe, superando, una vez más, el reto propuesto por el programa.

"Mis respetos", comentó Jam tras verla en acción, mientras que el presentador reconoció que "¡madre mía que máquina! Nunca mejor dicho...".