L'empleada acomiada, Grezzi i el gerent de l'EMT, primers citats en la Comissió d'Investigació del frau

Aquest mateix dimarts, s'ha anunciat que el regidor Giuseppe Grezzi finalment s'absentarà de la comissió de treball amb la finalitat de que la comissió es desenvolupe "sense més dilacions ni traves per part de ningú".

La sessió està fixada a partir de les 13.00 hores i la següent cita del calendari està programada per al pròxim 12 de novembre, quan estan previstes les compareixences de la cap de Gestió de l'EMT i dos empleats de CaixaBank. Prèviament, demà a les onze del matí, se celebrarà el Consell d'Administració de l'EMT, segons han detallat a Europa Press fonts coneixedores.

La comissió d'investigació sorgeix arran del descobriment d'un frau de 4 milions d'euros en l'EMT en el qual es va simular una operació econòmica amb la Xina. Segons va explicar la pròpia treballadora acomiadada en la seua declaració jurada davant els servicis jurídics de l'EMT, va mantindre amb el presumpte estafador -que es va identificar com a senyor Parada- diverses comunicacions, tant per email com per telèfon. La presumpta estafa va arribar als 4 milions d'euros, encara que la pretensió dels seus promotors era arribar als 11.

CAUSA JUDICIAL

Sobre aquest assumpte, hi ha una causa oberta en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que el seu titular ha citat a declarar l'empleada acomiadada el pròxim 12 de novembre en qualitat d'investigada.

Així mateix, el magistrat ha manat expedir a Hong Kong comissió rogatòria a les autoritats judicials amb l'objectiu d'esbrinar les dades d'identitat de les persones titulars i autoritzades del banc xinés on s'enviava els diners suposadament defraudats a través de la falsa operació econòmica amb una empresa del país asiàtic.

Igualment, ha ordenat diverses accions encaminades a aclarir la procedència del domini i de la direcció d'email que va utilitzar el presumpte estafador per a fer-se passar per un advocat d'una reconeguda consultora. Entre altres coses, demana que es requerisca informació a la companyia i les autoritats dels Estats Units perquè faciliten les dades disponibles sobre el titular i la persona que va registrar el domini i el correu electrònic.