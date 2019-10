Gázquez dice que votar a Vox no es rentable y llama a concentrar el voto en el PP

Así, Gázquez ha hecho un llamamiento a todas las personas que votan a Vox a "concentrar" el voto en opciones como la suya si de verdad quieren "echar de la Moncloa" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Habría que pensar si es rentable dar esos votos a Vox en lugar de centrarlos en quien sí puede obtener representación y tiene unas políticas parecidas", ha señalado. Gázquez ha dicho que lo contrario solamente favorecería al PSOE.

No obstante, a Gázquez no le ha gustado la encuesta del CIS y ha lamentado que se haya convertido en un instrumento del Gobierno para "hacer propaganda". En cualquier caso, ha dicho que todas las encuestas que maneja el PP reflejan una "tendencia ganadora", de tal forma que su partido sube mientras que el PSOE baja. "Estamos muy contentos", ha indicado, aunque ha recordado que la verdadera encuesta no se producirá hasta el 10 de noviembre.

Gázquez ha hecho estas declaraciones en Cangas de Onís, donde se ha comprometido a dotar de los recursos necesarios al Parque Nacional de Picos de Europa, ya que, ha afirmado, actualmente está "pésimamente conservado".