La denuncia por plagio contra Taylor Swift por la letra de su canción Shake it Off ha vuelto a los tribunales, después de que un juzgado federal de apelación revocara el archivo del caso realizado en febrero de 2018 en California.

La demanda fue impulsada por Sean Hall y Nathan Butler, compositores de la canción Playas Gon' Play publicada en 2001, que interpretó el grupo femenino 3LW.

Sus autores defienden que Swift plagió la parte de Playas Gon' Play "Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate / Ballers, they gonna ball / Shot callers, they gonna call" cuando en Shake it out la letra dice "Cause the players gonna play, play, play, play, play, play/And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby, I'm justo gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off".

En su primera incursión en los tribunales, la demanda fue archivada por un tribunal de California que entendió que la letra "está constituida por frases cortas que parecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor".

Pero Taylor Swift no es la única acusada por plagio, ya que, en EE UU, cada vez hay más denuncias de este tipo, y artistas como Pharrell Williams o Katy Perry ya han sido hallados culpables por ello.

Sin embargo, no todo son malas noticias para la cantante. El hombre de 27 años acusado de enviarle cartas y correos electrónicos con amenazas se ha declarado culpable y se enfrenta a una pena de cinco años. El acosador permanecerá encarcelado hasta la sentencia, prevista para marzo, según ha informado el fiscal del caso en Nashville.

Además, la artista se encuentra, junto a Billie Eilish, alt-J o Pixies, entre las primeras confirmaciones del festival Mad Cool 2020, que se celebrará entre el 8 y el 11 de julio de 2020 en Valdebebas (Madrid).