Duque dice que "el derecho a manifestarse no debe interferir, por coacciones, con el de otras personas a ir clase"

"Los dos derechos tienen que coexistir, y en el momento en que unos impiden que el derecho de los otros se pueda ejercer suponen acciones indebidas y hay que atajarla por los medios posibles", ha añadido.

Duque ha realizado estas manifestaciones en Logroño sobre la huelga universitaria en Cataluña. El ministro acompañado de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y del delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez, entre otras autoridades, han visitado el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV).

Preguntado por los periodistas acerca de la carta de más de 800 profesores y catedráticos de toda España en la que reclaman a los rectores de las seis universidades públicas catalanas que retiren los manifiestos casi "idénticos" contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', el ministro ha apuntado que "no me meto, porque opinar el libre, pero lo que no se puede es coartar a la gente de ejercer sus derechos".

"Que cada uno opine lo que quiera no se lo vamos a quitar a nadie" - ha reseñado - para a continuación recordar que "nosotros cumplimos la Constitución y todas las leyes". "Realmente no tengo jurisdicción sobre los rectores de las Comunidades Autónomas, pero hablo con ellos y les ofrezco cualquier tipo de ayuda", y ha apuntado que "en la mayor parte de los casos están tomando las decisiones acertadas".