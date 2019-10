El germà de Ximo Puig i Trenzano, investigats per les ajudes al valencià

El Jutjat d'Instrucció número 4 de València ha citat a declarar el pròxim 10 de desembre, en qualitat d'investigats, Francisco Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions i germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

La citació s'origina arran de la querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a les mercantils, que segons els 'populars', "han rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 per a ajudes al foment del valencià sense cap tipus de control".

Així figura en una resolució del jutjat, datada el 28 d'octubre i consultada per Europa Press, en la qual el magistrat decreta, després de rebre diversa documentació requerida a la Conselleria d'Educació -de la qual depén la Direcció General de Multilingüisme- que es forme una peça apart amb els documents per tal de donar trasllat a les parts.

Igualment, en la providència -contra la qual es pot presentar recurs en el termini de tres dies- demana que s'informe el ministeri fiscal i les parts personades perquè en una audiència formulen al·legacions sobre el termini d'instrucció de la causa o la possible declaració de complexitat. Finalment, decideix citar els querellats -Rubén Trenzano i Francisco Puig- el 10 de desembre perquè presten declaració com a investigats.

En la querella, firmada per la diputada 'popular' Eva Ortiz, se sol·licitava l'inici d'una investigació penal per a analitzar la documentació que acreditara la concessió a les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions de subvencions per al foment del valencià, en considerar que "no es complien els requisits exigits". També es demanava investigar "les actuacions arbitràries dutes a terme per part de Rubén Trenzano i Francisco Puig, que podrien ser constitutives dels delictes de prevaricació, malversació i frau de subvencions".

Aquesta querella es va interposar inicialment en els jutjats de Vinaròs (Castelló) -ja que les empreses de Francisco Puig estan radicades en la localitat castellonenca de Morella- però es va arxivar en considerar que no tenien competència territorial. Posteriorment, es va presentar en València i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 4, que va traslladar de nou la qüestió a Vinaròs.

Per aquest conflicte de competències s'ha hagut de pronunciar la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha acordat finalment que ha de ser el jutjat de València el que s'ocupe de la instrucció dels fets, atés que el delicte que suposa major pena -el de prevaricació-- "ha de ser investigat per l'òrgan judicial del territori en el qual s'ha dictat la resolució injusta".

En aquest cas, la querella del PP atribueix la seua comissió a Trenzano i a la seua Direcció General des d'on es va donar l'orde de pagament que, segons els 'populars', va provocar la "fraudulenta disposició dels fons públics" i la seu de la qual es troba a València.

Així mateix, afig que l'acció de malversar "es consuma quan es realitza l'acte que genera la disposició dels fons públics" i que els expedients administratius es van tramitar en la Direcció General de Política Lingüística, per la qual cosa la proximitat a les fonts de prova aconsella seguir la instrucció a València.

Falsedat documental

Cal recordar que el PP va interposar una altra querella contra Trenzano, en aquesta ocasió per falsedat documental, assegurant que el director general "mentia" quan va dir que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides a dos empreses "vinculades a la família del president de la Generalitat, Ximo Puig".

En concret, els 'populars' van portar als tribunals l'acord de 6 d'abril de 2018, dictat per Trenzano, pel qual va desestimar una sol·licitud formulada el 27 de febrer per la diputada Eva Ortiz, en la seua qualitat del seu portaveu del Grup Popular a Les Corts, en què "intimava la cessació de la inactivitat material i en l'execució dels seus actes de l'Administració de la Generalitat en la fiscalització de les subvencions atorgades en els exercicis 2015 i 2016" per al foment del valencià a les dos empreses esmentades.

En un primer moment, el Jutjat d'Instrucció número 9 de València va decidir sobreseure el procediment en entendre que les manifestacions de Trenzano havien d'enquadrar-se "en l'àmbit de les declaracions amb caràcter polític, administratiu i de la disputa política", el fòrum de la qual de tractament és la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant açò, la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, després d'estudiar el recurs d'apel·lació presentat pel PP, va decidir al maig revocar l'arxiu i ordenar la continuació de la causa.

El passat mes de juny el titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de València va citar a declarar en qualitat de querellat el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, i va requerir documentació a la Conselleria d'Educació. Al juliol, Trenzano va acudir als jutjats a declarar i es va mostrar "molt tranquil" afirmant que la causa formava part de "una estratègia del PP per a erosionar".