Le dan una segunda oportunidad en 'Got Tanet' y se lleva el 'pase de oro': "Quiero que cantes con el corazón"

El talento de Big Moon puso este lunes al Nuevo Teatro Alcalá en pie en la séptima entrega de Got Talent, donde recibió el 'pase de oro' tras presentar con un número que no entraba en sus planes.

Y es que el aspirante, de 37 años, se subió al escenario para cantar una canción en inglés que no termino de convencer al jurado. "Sinceramente, tu actuación no ha sido para pasar a la siguiente ronda", evaluó Risto Mejide.

Ante las reacciones de sus compañeros, Paz Padilla le ofreció al artista una segunda oportunidad, que este aprovechó cantando un tema a Capella de su tierra natal, Senegal.

En palabras de Mejide, la segunda propuesta de Big Moon hizo "vibrar" al teatro: "Quedaos siempre con lo más auténtico, lo que sea tuyo, de tu raíz, de tu familia, eso siempre va a ir por encima de todo lo demás", opinó.

Y es que el atrevimiento del concursante y su manera de conectar con la última canción sorprendieron a los presentes, que pidieron el pase directo a las semifinales.

Finalmente, Padilla decidió pulsar el botón dorado. "No te lo esperabas, eh. Yo tampoco. He conectado contigo y me gusta mucho como cantas pero en tu idioma. En la próxima fase quiero que nos prepares algo de tu tierra, que cantes con el corazón", le propuso entre los aplausos dele público.

El talent explicó que vino a España en patera y que la música es su "medicina" más importante. También relató los motivos por los que abandonó su país: "He venido para trabajar, para mejorar mi vida y para ayudar a mi familia", se sinceró.