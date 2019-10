Casado insiste en reclamar un pacto por la Sanidad "con mayúsculas" para no politizar y evitar "mensajes catastrofistas"

La consejera ha mantenido este lunes una reunión con representantes del Colegio de Médicos de Valladolid, encabezados por su presidente, José Luis Almudí, a los que ha presentado las 110 medidas estratégicas que propone la Junta de Castilla y León para mantener la calidad del sistema sanitario.

Casado incidido en reclamar un pacto por la Sanidad "con mayúsculas" pues en primer lugar considera que "no se puede politizar" este sector, ya que lo considera "un bien" de la sociedad por el que se ha peleado para llegar hasta el punto actual "con el objetivo único de elevar el nivel y la calidad del sistema sanitario".

Por ello, cree que se requiere un marco de acuerdo que "no se modifique según quién acceda al poder".

Asimismo, ha rechazado los "mensajes catastrofistas" que se lanzan para "decir que se van a cerrar consultorios o sustituir enfermeras por médicos", algo que además de considerar "absolutamente falso", ha considerado que "lo único que hace es generar intranquilidad y confusión".

La consejera propuesta por Ciudadanos ha explicado que este lunes ha participado en un encuentro de prensa en el que han estado también los consejeros de Madrid y Castilla-La Mancha, los tres en representación de partidos políticos diferentes, como ha apuntado, y ha incidido en que el mensaje y lo que decían sobre necesidades y objetivos es "muy similar".

Por eso, ha añadido que Ciudadanos plantea un pacto por la Sanidad con diez puntos que considera "perfectamente asumibles por todos" porque considera que los diferentes partidos se pueden entender y deben estar "todos a una" y conseguir mejorar el sistema.

Dentro del trabajo en Castilla y León, Casado ha explicado que ha acudido este lunes al Colegio de Médicos de Valladolid, que ha recordado que es su colegio, para presentar las 110 líneas estratégicas en las que se agrupan las grandes propuestas de reestructuración del sistema sanitario, con el objetivo de que siga siendo "de altísima calidad, una referencia a nivel mundial y en atención primaria".

Actualmente, ha advertido de que la Sanidad en Castilla y León tiene "un problema importante de financiación y profesionales". El hecho de que ahora vean necesario plantear reformas estructurales se dirige a "dar sostenibilidad al sistema en los cinco a diez próximos años".

Por su parte, el presidente del Colegio Médicos ha considerado que las reformas que plantea la Consejería de Sanidad son "necesarias" y por su parte las plantea "desde hace tiempo", como el cambio de modelo de asistencia sanitaria. "No podemos mantener ésto porque no tenemos recursos, no tememos profesionales", ha advertido.

Según Almudí, los ciudadanos, sobre todo en el medio rural, necesitan que se resuelvan los problemas "de manera cercana" pero para ello ha reclamado no caer en la "autocomplacencia", sino mejorar la capacidad de resolución de los municipios cabecera, en todos los consultorios y ser "verdaderamente eficientes".

También ha querido dar importancia a poner la vista a medio o largo plazo, pues ha apuntado que se va a necesitar "muchísimos profesionales en los próximos años" debido a la elevada previsión de jubilaciones y a que considera que no hay "una tasa de reposición suficiente". Por ello, cree que se debe ir "a un modelo sanitario que permita mantener la misma calidad o incluso mejorarla".