Adelante acusa al PP de proponer un "panfleto electoral" sobre Cataluña y "hacer campaña con el sufrimiento"

La diputada provincial de Adelante María Izquierdo (IU) ha expuesto a Europa Press que el Grupo popular presentó este mismo lunes su propuesta de declaración institucional y Adelante manifestó ya su "apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones" y al papel de sus miembros como "trabajadores que cumplen" su misión, condenando además toda violencia, en un contexto en el que un agente de Policía Nacional fue ingresado en la UCI por un traumatismo craneoencefálico derivado del impacto de un objeto contundente y varios manifestantes han perdido globos oculares por impactos en sus ojos, entre otras muchas personas de ambos bandos hospitalizadas fruto de los altercados.

Sin embargo, según Izquierdo, "la declaración institucional (del PP) entra en otros temas que no podemos apoyar". "La declaración institucional afirma que las fuerzas de seguridad están trabajando sin contar con el apoyo de las instituciones autonómicas catalanas y nosotras no decimos que eso sea así o deje de serlo, porque nos parece que no es una afirmación que un diputado provincial de Sevilla pueda hacer tan ligeramente. Ante todo respetamos profundamente la democracia y las reglas democráticas", ha matizado María Izquierdo.

En ese sentido, ha asegurado que Adelante respalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero rechaza "utilizarlas como mercancía electoral", exponiendo que ante el contenido de la declaración institucional del PP, la coalición de izquierdas manifestó su intención de matizar algunos aspectos de la misma pero los populares "dijeron que no" al "preferir vender políticamente que Adelante no lo apoya".

Todo ello, cuando según recuerda, Unidas Podemos ha reclamado incluso la dimisión del presidente catalán, Joaquim Torra, por su "torpe gestión del conflicto" catalán.

Así, María Izquierdo ha considerado que el PP "sólo pretende hacer campaña electoral con el sufrimiento en Cataluña", con una declaración institucional que se reduce a un "panfleto electoral, un postureo que no ayuda a nada ni a nadie". "Que lleven una declaración institucional apoyando a estas fuerzas y mejorar sus condiciones. Ahí nos encontrarían", asevera la diputada de Adelante, lamentando por último que el PSOE "colabore en estas fantochadas".