Decenas de vecinos de Alcóntar se concentran contra los pozos de emergencia al cuestionar su legalidad

Fuentes de la Plataforma en Defensa del Agua del Almanzora han trasladado a Europa Press sus sospechas sobre la irregularidad de los sondeos ante el "cambio de versión" que justificaría la extracción de agua, ya que en un primer momento se indicó que sería para paliar el trasvase Negratín-Almanzora aunque, más tarde, se aseguró que tenía como fin el "abastecimiento humano" en el Levante.

"Si es para abastecimiento, ¿dónde están esas necesidades? Ningún pueblo ha pedido agua, los están utilizando de pantalla", han señalado desde la entidad, donde han afectado la forma de proceder de la Junta de Andalucía a la hora de tratar de "extraer la mayor cantidad y calidad de agua posible" del municipio, lo que conllevaría de uno a siete hectómetros, según han recordado. "Es imposible que sea para abastecimiento esa cantidad de agua tan enorme", han subrayado.

En este sentido, han señalado que tanto desde el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) como desde la Fundación Savia, Agapro y la Plataforma del Río Castril se ha interpuesto un recurso de alzada a la decisión de la Consejería, dado que la actuación afectaría a las fuentes la zona como a los abastecimientos del Altiplano de Granada.

El encuentro de este lunes, en el que han participado alcaldes de otras localidades, ha puesto de manifiesto la negativa de los regantes del municipio a los pozos de emergencia, cuyas prospecciones se habrían tratado de arrancar en al menos dos zonas de "propiedad privada" desde la noche del pasado jueves. "Han vallado la zona sin permiso del propietario, que ha denunciado en el juzgado", han apostillado.

Igualmente, han destacado algunas reacciones sobre el destino del agua de los pozos, entre ellas la de alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), quien "ha dado las gracias a la Consejería por solucionar el tema del trasvase", y la de la federación de regantes de Almería (Feral), desde donde se defendió la legalidad de la actuación. "Si el agua no es para riego, ¿para qué se meten?", se han planteado.

La plataforma se ha quejado además que desde la Junta no se hayan puesto en contacto con ellos toda vez que el alcalde de la localidad, Antonio Ramón Salas, habría anunciado su intención de pedir al Gobierno andaluz una "tubería alternativa" para garantizar el abastecimiento domiciliario. "Se ve que no ha entendido el mensaje, que es que no queremos pozos, y si hay tuberías, hay pozos y conexiones", han abundado.

La entidad, desde donde han subrayado que es "la tercera vez" en 20 años que tratan de "llevarse el agua de la zona", han requerido más sensibilidad de las administraciones con los municipios del interior, ya que la falta de agua sería un elemento más a la hora de fomentar la despoblación de los pequeños pueblos.