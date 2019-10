El presidente de Canarias dice que quien gane las elecciones "tendrá que entender" que hay que hacer concesiones

"Quien no gane tendrá que decidir si queremos o no queremos un gobierno en España, también quien gane tendrá que entender que habrá que hacer concesiones, por tanto, creo que no hay ninguna duda que no va a haber unas sextas elecciones generales", apuntilló durante un desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, expuso que este fin de semana hablando con el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, intercambiaron impresiones sobre informaciones publicadas en las que se hacía referencia a un posible pacto PSOE y PP para gobernar en España.

Al respecto, Torres apuntó que Sánchez le expuso que el PSOE "nunca" ha pactado con el PP, si bien eso "no significa que pueda haber un gobierno en el que no gane, facilite que haya un gobierno".

Así, agregó que la intención del presidente en funciones es que después del 10 de noviembre se trabaje para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "antes de final de año", ya que apuntó que "no puede haber otra cita electoral" porque la situación "de agonía de las comunidades sería tremenda".